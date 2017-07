Premier League - Manchester City utrácí dál a loví opět v Monaku: Přivedl obránce Mendyho

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mendy je další posilou Citizens

Dnes 19:06 - Vedení Manchesteru City oznámilo další oficiální letní posilu. Je jí Benjamin Mendy, levý obránce Monaka. Se Citizens podepsal pětiletý kontrakt. Bohatý anglický klub za Mendyho zaplatil 49,2 miliónu liber, takže takřka stejnou částku jako za Kylea Walkera. Mendy už se do svého nového působiště nesmírně těší. Připojí se k týmu již nyní na americkém turné.

Třiadvacetiletý Benjamin Mendy ve Francii oblékal dres Le Havru, Marseille a v poslední sezóně i knížecího klubu z Monaka, s nímž vyhrál Ligue 1. Prošel všemi reprezentačními mládežnickými výběry Francie, až se letos na jaře dočkal debutu v prvním týmu výběru galského kohouta.

Nyní Mendy učinil další krok v kariéře. Odletěl do Los Angeles, kde podstoupil lékařskou prohlídku a podepsal smlouvu s Manchesterem City, kterému se upsal na 5 let. K týmu by se měl připojit co nejdříve.

Mendy je tak po Walkerovi a Danilovi dalším obráncem, který na Etihad Stadium letos přišel. Manchester City už během letošního léta utratil za nově příchozí více než 200 miliónů liber. Za Mendyho konkrétně 49,2 miliónu liber.

Benjamin Mendy už se na své nové spoluhráče těší.

„Jsem na sebe velmi hrdý. Od samotného začátku jsem si toto přesně přál. Jakmile skončila liga, mluvil jsem se svou rodinou a bylo vše jasné. Chtěl jsem se připojit k Manchesteru City.“

„Myslím si, že jsem pro tým ta správná volba. Jsem velmi adaptabilní. Jsou tady někteří hráči, se kterými jsem si v minulosti vyměnil pár e-mailů. Znám je už několik let.“

„Co se týče fotbalu, mohu přinést spoustu kreativity, mohu nabídnout různá řešení. Rád hraju na pozici krajního obránce a rád bych produkoval gólové přihrávky pro naše útočníky.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz