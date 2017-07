Premier League - Alexis nepožádal o přestup, příští sezonu odehraje v Arsenalu, řekl Wenger

© skysports.com - Alexis Sánchez

Dnes 14:30 - Situace kolem Alexise Sáncheze je stále zahalena mlhou. Sám chilský fotbalista prohlásil, že by rád hrál v týmu, který se účastní Ligy mistrů. I na základě tohoto výroku byl Alexis spojován s Manchesterem City či PSG, s pařížským klubem dokonce mělo dojít k úspěšné dohodě. Na druhé straně těchto náznaků a spekulací stojí Arséne Wenger, který nepochybuje o Sánchezově budoucnosti v Arsenalu.

Arséne Wenger je v otázce budoucnosti Alexise Sáncheze již několik měsíců konzistentní. Sánchezovi na konci příští sezony vyprší smlouva a dohoda podpisu nového kontraktu zatím není na obzoru. Přesto je Wenger stále přesvědčen, že Alexis nikam neodejde a věří, že nakonec i podepíše novou smlouvu.

Francouzský manažer popírá i to, že by Alexis požádal o odchod z Arsenalu. „Podal žádost o přestup? Ne. PSG nemůže Alexise získat, a proto nyní usiluje o Neymara.“

Wenger neplánuje během letního přestupového období Sáncheze prodat, a to i za cenu, že by za rok opustil klub zadarmo. „Náš klub je z finančního hlediska velmi silný, nejsme v situaci, kdy bychom potřebovali peníze, a to i přesto, že Sánchezovi zbývá do konce smlouvy jeden rok. V příštím roce bude součástí našeho týmu a pak se uvidí,“ řekl Wenger.

Manažer Arsenalu zároveň řekl, že situaci kolem Sánchezova setrvání v Arsenalu vyostřují i neustále spekulace a zákulisní jednání typická pro přestupová období. „Když máte v týmu světové hráče, tak se tomu nevyhnete. Je to frustrující, ale musíte proti tomu bojovat. My se s tím potýkáme již dvacet let, ale jak chcete zabránit tomu, když se hráčův agent setká s někým z konkurenčního klubu. Jak chcete kontrolovat, s kým jedná samotný hráč?“

„Děje se to dennodenně a nevím, jak se proti tomu bránit, protože nikdo zatím nepřišel s adekvátním řešením. My chováme k ostatním klubům respekt - jednáme s nimi otevřeně a když zjistíme, že nám nechtějí svého hráče prodat, nepodnikáme další kroky. V tomto ohledu je mezi některými kluby rozdíl,“ uzavřel Wenger.

Ondřej Pražák / skysports.com