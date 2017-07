Premier League - Luciano Spalletti připouští odchod Ivana Perišice za správnou cenu. Správná cena = 48 milionů liber

Pro mě rozhodně oslabení. Kvalitu bezesporu má. Bakayoko je dle mě méně kvalitni (alespoň prozatím), takže jsme na tomto postu oslabili. Jediné, co mě na tom těšilo bylo, že díky tomu dostane více prostoru Chalobah, jakožto to nejlepší, co naše akademie za poslední dekádu vyprodukovala. No vydrželo mi to týden, než jsme ho střelili za absolutně směšnou částku