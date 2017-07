Premier League - Čech nedovolil spoluhráčům pozvednout pohár za přípravný turnaj

© Metro - Petr Čech

Dnes 13:28 - Fotbalisté Arsenalu v přípravném utkání porazili Bayern Mnichov na penalty a získali trofej za přípravný turnaj v Číně. Český gólman Petr Čech jim však jako kapitán z pověrčivosti nedovolil s pohárem slavit a zvednout ji na hlavu. To prý mohou udělat až s cennější trofejí na konci sezony.

Arsenal hrál s Bayernem 1:1 a následně vyhrál na penalty 3:2. Hráči už byli připraveni slavit s trofejí, ale Čech jejich euforii mírnil. "Tohle není trofej, kterou budeme zvedat nad hlavu. Zvedneme až nějakou velkou na konci sezony. Ne tuhle," prohlásil Čech ke spoluhráčům při přebírání trofeje.

Arsenal byl v minulosti několikrát terčem kritiky za to, že hráči v kabině slavili během sezony menší vítězství, ale velké trofeje jim unikají. Ligový titul vybojovali naposledy v roce 2004, od té doby získali jen šest trofejí za triumfy v Anglickém a Ligovém poháru.

Čech proti Bayernu odehrál podle dohody úvodních 70 minut, pak ho vystřídal Emiliano Martínez. Předtím však stihl tým několikrát podržet.

"S výkonem jsem spokojený. Měl jsem dost práce, nějaké šance jsem pochytal. Ukázalo mi to, že jsem ve velmi dobré kondici, což je nejdůležitější," řekl Čech pro klubový web.

"Byl to první zápas na čínském turné proti skvělému soupeři, který nás prověřil se vším všudy. Pozitivní jsou další odehrané minuty a také to, že jsme dokázali vyrovnat. Přitom se hrálo za úmorného vedra, teploměr ukazoval 37 stupňů. A byla šílená vlhkost vzduchu. Ta byla ještě horší než vedro. Je to, jako když člověk hraje v páře," popsala bývala reprezentační jednička.

Arsenal se na čínském turné utká v sobotu v Pekingu s Chelsea, bývalým Čechovým týmem.

