Premier League - José Mourinho: De Gea určitě zůstane v Manchesteru United, Bale jistě nepřijde

Mourinho: Bale nepřijde, David de Gea zůstane

Dnes 10:30 - Manchester United během léta zatím rozšířil svůj kádr o Lukakua a Lindelöfa. S tím ovšem není José Mourinho spokojený, chce minimálně ještě jednu výraznou posilu. Cristiano Ronaldo to nebude a nebude to ani Gareth Bale. I jeho příchod označil Special One za „mission impossible“. Naopak potvrdil, že na Old Trafford jistě setrvá David de Gea, o jehož přestupu se také znovu spekulovalo.

David de Gea přišel do Manchesteru United v roce 2011 z Atlética Madrid. Postupem času se vypracoval v jednoho z nejlepších brankářů na světě. Není divu, že se o něj začaly zajímat i jiné velkokluby.

Nejčastěji to byl Real Madrid. I David de Gea toužil po návratu do svého rodného města. Před dvěma lety už to málem vyšlo. Přestup byl takřka upečen, ale nakonec vše padlo a španělský gólman zůstal v Divadle snů.

O jeho případném odchodu se hovořilo loni a spekulace se vyrojily i během letošního léta. Nyní se k celé věci vyjádřil José Mourinho.

„Mohu zaručit, že David v této sezóně určitě neodejde. To určitě můžu. Cítím, že by pro něj bylo velmi těžké odejít. Je to velmi upřímný kluk, přímý.“

„Když má hráč touhu odejít, nemám rád jej držet v klubu na sílu, protože nakonec od nich nedostanete to, co od nich požadujete. Pokud chtějí odejít a vy jim to nedovolíte.“

„Dohodli jsme se. Vidím, že je tady opravdu šťastný. Je plně soustředěný a pracuje lépe než kdy předtím. Takže na 100 % s námi zůstane.“

Když se Josého Mourinha novináři dotazovali, zda je případné získání Garetha Balea stejná „mission impossible“ jako u Cristiana Ronalda, portugalský kouč odvětil:

„Ano, je to stejný případ. Máme určité kontakty, známe pocity, rozumíme tomu. Myslím si, že je jasné, že Gareth Bale je v Madridu rád. Má rád výzvy, je rád v této situaci. Zamlouvá se mu to.“

„Nikdy jsem u něj necítil, že bych chtěl z Realu Madrid odejít, tak nač ztrácet čas a energii?“

