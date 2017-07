Premier League - Situace ohledně Diega Costy byla jasná už v lednu, osvětluje Antonio Conte

© espnfc.com, fotbalportal.cz - Conte a Costa

Dnes 16:34 - Antonio Conte zkrátka nezapomíná. Během letošního ledna byl na určitou dobu vyřazen z kádru Chelsea Diego Costa. Italský manažer jej pak povolal zpátky, ale bylo jasné, že jejich vztah doznal značné trhliny. To se potvrdilo na konci sezóny, kdy Conte Costovi oznámil, že s ním nadále nepočítá. Nyní lodivod Blues prozradil, že vše se vyjasnilo už v lednu a Costův odchod očekával.

Osmadvacetiletý Diego Costa neodcestoval na předsezónní turné Chelsea, které pomohl k dalšímu mistrovskému titulu. Touží po návratu do Atlética Madrid, které ovšem až do konce letošního roku nemůže zaregistrovat nové hráče.

V lednu byl Diego Costa před zápasem s Leicesterem vyřazen z kádru. Mluvilo se o tom, že zvažoval nabídku z Číny, díky které si měl přijít na velké peníze. Contemu se neměla líbit Costova bolest zad, kvůli které Costa vynechal trénink. Krize byla brzy zažehnána a Costa se vrátil do kádru, ale Antonio Conte mu to neodpustil.

Během reprezentační červnové přestávky Diego Costa oznámil, že od Antonia Conteho obdržel zprávu, která jej nepotěšila. Conte s ním nadále nepočítá.

Nyní se k celé věci vyjádřil i Antonio Conte.

„Nerad mluvím o hráčích, kteří tady nezůstanou, ale jediné, co vám k tomu mohu říct, je to, že Diego Costa to věděl už od ledna. Už od ledna byla jeho situace naprosto jasná. Věděl to on, klub i jeho agent.“

„Pro mě je celá ta situace uzavřena.“

Chelsea už si našla náhradu za Costu. Na Stamford Bridge přichází Álvaro Morata, kterého si Conte přál.

„Získali jsme fantastického útočníka, navíc v mladém věku. Těším se na něj. Myslím si, že je to pro nás skvělá posila. Je mladý, ale přitom má obrovské zkušenosti z Realu Madrid a z Juventusu.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz