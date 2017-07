Premier League - Klopp posílá vzkaz případným zájemcům v čele s Barcelonou: Coutinho není na prodej

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Klopp a Coutinho

Dnes 18:18 - Prahne po něm Barcelona, a to poměrně mocně. Philippe Coutinho je vysoce žádané zboží. Ovšem šikovný brazilský reprezentant obléká dres Liverpoolu a nerad by to měnil. V týmu jej samozřejmě chce udržet i trenér Jürgen Klopp. Ten všem, kteří by měli zájem o Coutinhovy služby, vzkázal, že nemají nárok. Coutinho je neprodejný a nadále bude hájit barvy Reds.

Podle zdrojů SkySports je Barcelona ochotna za Coutinha vysázet částku vyšší než 70 miliónů liber. Jenomže ani taková nabídka zřejmě nebude stačit. Coutinho svou budoucnost hodlá spojit s Liverpoolem, což dokazuje i nová vylepšená pětiletá smlouva, kterou Brazilec podepsal letos v lednu. V té není zakotvena výstupní klauzule.

Když se novináři ptali na Coutinhovu budoucnost Jürgena Kloppa, přišla tato odpověď:

„To je velmi zajímavá otázka, protože mou odpověď už znáte předem.“

„Nemám k tomu nic říct. Omlouvám se, že do těchto příběhů nejsou zapojena i má slova, ale je potřeba to měnit?“

„Dělejte si s těmito zprávami, co chcete. Mě to nezajímá. Nemám zájem. Ale to, co mohu říci, je to, že chci udržet kádr pohromadě. To dává smysl.“

Když se novináři ptali, zda to znamená, že Coutinho není na prodej, německý manažer odvětil:

„Ano, to je to, co mohu říct. Ale není to tak ode dneška, od rána, od včerejška...jsem si jistý, že to platilo vždycky.“

„Phil je nesmírně důležitý hráč, ale my musíme reagovat lépe, když není na hřišti. V minulé sezóně nám několik zápasů chyběl. Po návratu nebyl v nejlepší formě a potřeboval se dostat do rytmu. Se svou kvalitou na sebe strhává veškerý tlak. Musíme se s tím vypořádat lépe.“

