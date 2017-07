Premier League - Barcelona by za Coutinha zaplatila 70 milionů liber, Brazilec se ale chce stát ikonou, ne jedním z mnoha

Nemůžeš ale přirovnávat hráče, který přišel s Brazilie, stihl vystřídat už tři týmy v evropě k hráčům, kteří celý život hráli za jeden tým. To mu už může být celkem fuk jestli vystřídá tři, nebo čtyři týmy. Pokud by si Ronaldinho řekl to samé co Coutinho tak kdo ví jak by to s tou legendou bylo...