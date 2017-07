Premier League - Lukaku je pro Manchester vhodnější volbou než Morata, věří Giggs

Myslím,že to vyšlo uplně ideálně, Lukaku se hodil do Chelsea jen kvůli díky svý národnosti, belgičanů je v Chelsea solidně, na víc se zajímají i o Carassca, jednou tam hrál a nevyšlo to, to neznamená že by na to ale ted zase nemel. Ale co se týče náhrady za Costy, Morata se mi zdá lepší, Morata umí být taky dříč a nervák jako španěl když je třeba, v Chelsea si s Fabregasem a Pedrem sednou víc než by si sedli s Lukakem..