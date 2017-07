Premier League - Lukaku je top evropský hráč. V Moratovi Chelsea získala velmi dobrého fotbalistu, zhodnotil Mourinho

© thesun.co.uk -

Dnes 12:14 - Chelsea by v nejbližších hodinách měla zkompletovat přestup Álvara Moraty. Londýnský klub zaplatí Realu Madrid za španělského útočníka 58 milionů liber, v případě aktivace bonusů se suma vyšplhá až na 70 milionů liber. Uznání, že Chelsea získala kvalitní posilu vyjádřil i José Mourinho.

Ještě před několika týdny se zdálo, že přestup Álvara Moraty do Manchesteru United je stejně jistý jako to, že se Romelu Lukaku vrátí do Chelsea. Všechno se ale během pár dní obrátilo. Lukaku přestoupil do Manchesteru, Morata by měl brzy zpečetit přesun do Londýna.

„Již během sezony jsme cítili, že potřebujeme útočníka. Zlatan v jeho nejlepší kondici a Marcus [Rashford] jako záskok neznamenali dostatečné pokrytí postu útočníka. Situace se stala ještě naléhavější poté, co se Zlatan zranil.“

„V Romelu Lukakuovi jsme získali velkého hráče. Tohoto Lukakua ani nelze srovnávat s tím, se kterým jsem pracoval před několika lety. Tak velký progres Romelu učinil. Jeho vývoj je velmi dobrý. Myslíme si, že již nyní máme top evropského hráče, který se bude ještě zlepšovat. Teď je v Manchesteru a své kvality musí potvrdit v Lize mistrů,“ zhodnotil Mourinho novou posilu.

José Mourihno se vyjádřil i na adresu Chelsea, svého bývalého klubu, a Álvara Moraty, fotbalisty, který byl původně spojován právě s Manchesterem. „Bylo celkem jasné, že Chelsea bude shánět nového útočníka. Ještě předvídatelnější se to stalo po oné aféře mezi manažerem a Diegem. Nyní získali Álvara a Álvaro je pro ně velmi dobrým hráčem,“ řekl Mourinho stroze.

