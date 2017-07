Premier League - Chci vyhrávat trofeje, proto jsem v Manchesteru City, říká po přestupu z Tottenhamu Walker

© skysports.com - Kyle Walker

Dnes 11:51 - Kyle Walker po osmi letech opustil Tottenham Hotspur a stal se hráčem Manchesteru City. Částka 50 milionů liber z něj navíc dělá nejdražšího anglického obránce všech dob. Walker při jednom z prvních rozhovorů v novém dresu Walker řekl, že přestupy k fotbalu patří a že se těší na nové výzvy a trofeje.

Tottenham si za sedmadvacetiletého pravého beka nechal řádně zaplatil, v otázce ceny zůstal neoblomný, a nakonec od Manchesteru City dostal požadovaných 50 milionů liber. Samotný Walker věří, že rekordní suma ho nebude dostávat pod tlak.

„Jde to mimo mě. Na jaké přestupové částce se oba zainteresované kluby dohodly, s tím já nemám co do činění,“ řekl Walker.

„Já se musím soustředit na to, co mě sem do Manchesteru přivedlo - mé výkony na hřišti, které jsem předváděl v Tottenhamu. Musím se nadále zlepšovat a hrát s vášní. S Manchesterem chci vyhrávat trofeje - to je důvod, proč jsem přestoupil,“ ozřejmil Walker svoji motivaci.

Již brzy se Walker postaví proti svým dlouholetým spoluhráčům - 29. července Manchester City čeká přátelské utkání, ve kterém vyzve právě Tottenham. Utkání se odehraje v Nashvillu.

„To k fotbalu patří. Když jsem šel z Tottenhamu na hostování do Aston Villy, můj první zápas byl proti Sheffieldu United [Walkerův mateřský klub]. Fotbal je nevyzpytatelný a nikdy nevíte, co si na vás připraví.“

„Bude příjemné znovu vidět dřívější spoluhráče. Je dobře, že se bude hrát na neutrální půdě, díky tomu bude o něco méně peprné. Pak ale přijde nová sezona a soutěžní zápasy, ve kterých budu dělat vše proto, abychom i proti Tottenhamu získali tři body,“ uzavřel Walker.

