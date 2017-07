Premier League - Vyplní se Conteho přání? Chelsea je velmi blízko podpisu Álvara Moraty

© bleacherreport.com, fotbalportal.cz - Álvaro Morata míří do Chelsea

Dnes 19:22 - Na začátku přestupového období se hovořilo o tom, že se do Chelsea vrátí Romelu Lukaku. Mnozí to brali za hotovou věc. Bylo to i přání vedení Blues. Jenomže Lukaku se nakonec trochu nečekaně upsal Manchesteru United a Chelsea musí nadále hledat náhradu za Diega Costu, který je na odchodu. Dalším velkým jménem ve spojení s londýnským klubem byl a je Álvaro Morata. Dle zdrojů SkySports je přestup blízko.

Ano, vedení Chelsea preferovalo příchod Romelua Lukakua, ale proslýchá se, že Antonio Conte smýšlel jinak. Ten by rád ve svém kádru měl Álvara Moratu, kterého zná z Juventusu, kam si jej v roce 2014 přivedl. Conte ovšem záhy odešel k italské reprezentaci.

Romelu Lukaku nakonec zakotvil v Manchesteru United. Red Devils také stáli o Álvara Moratu, ale odmítli Realu Madrid zaplatit 70,7 miliónu liber. Otázkou je proč, když za Lukakua dali ještě o pět miliónů liber více, a navíc uvolnili do Evertonu Wayna Rooneyho.

Chelsea stála také o Sergia Agüera z Manchesteru City a Aubameyanga z Borussie Dortmund. Oba hráči jsou ovšem „neprodejní“.

Rozhodli se tedy pro získání Álvara Moraty a vše nasvědčuje tomu, že se jim to skutečně povede. Podle dobře informovaných zdrojů SkySports je celý transfer na spadnutí a měl by být brzy dotažen do úspěšného konce pro Chelsea. Splní se velké přání Antonia Conteho a uvidíme Álvara Moratu skutečně v modrém dresu Chelsea?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz