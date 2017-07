Premier League - Alexis Sánchez je stále jedním z hlavních cílů PSG, i navzdory Wengerově prohlášení o jeho „neprodejnosti“

Bohužel. Zatím to vypadá, že peníze ve fotbale určují směr. Tradice se pomalu, ale jistě vytrácí. Hrdost nosit dres týmu, kterej z tebe udělá někoho už dnes nevoní. V první řadě jde o úspěch osobní, až pak je tym.



Co se týče fr. ligy...začal jsem sledovat asi v 7-8 letech a to už byl na tahu Lyon a jeho šňůra trofejí. Nikdy nezapomenu na Juninha a je přímé kopy.