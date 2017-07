Premier League - Aby získal finance na Lemara, mohl by Arsenal prodat až osm hráčů A týmu

© sportbible.com - Thomas Lemar

Dnes 12:57 - Arsenal toto léto ulovil jednu velkou rybu, když z francouzského Lyonu přivedl rekordní posilu Alexandre Lacazetteho. Francouzský rybník podle všeho pro Arséne Wengera skýtá další zajímavé úlovky. Jedním takovým je Thomas Lemar z Monaka. Aby ho Arsenal získal, mohl by se uchýlit k prodeji až osmi hráčů A týmu.

Thomas Lemar se v uplynulé sezoně výraznou měrou podílel na úspěchu Monaka, které ve francouzské lize získalo mistrovský titul a v Lize mistrů se dostalo do semifinále, kde podlehlo Juventusu. Jednadvacetiletý Lemar v tomto úspěšném ročníku zaznamenal 14 gólů a 17 asistencí.

I díky tomu se o Lemara zajímá řada klubů v čele s Arsenalem. Londýnský klub měl za francouzského fotbalistu učinit nabídku ve výši 45 milionů liber, Monako však požaduje mnohem víc. Francouzské zdroje hovoří, že Monako by o Lemarově přestupu uvažovala v případě, že by se částka vyšplhala alespoň na 80 milionů liber.

Řada klubů využije prodej jednoho světového hráče k nákupu několika posil. Příkladem posledních dní je Everton, který za Romelu Lukakua utržil 75 milionů liber. Tato částka pokrývá náklady na příchod Sandro Ramíreze, Davyho Klaassena, Waynea Rooneyho a možná i Gylfiho Sigurdssona. Podobně v minulosti posiloval Tottenham, který prodal Garetha Balea do Realu Madrid či Liverpool, který kvůli Barceloně opustil Luis Suárez. Arsenal se rozhodl jít opačnou cestou, chce prodat několik hráčů, aby získal finance na jednu velkou posilu.

Aby 80 milionů liber nashromáždil, je prý Arsenal ochotný prodat až osm hráčů A týmu. Takovými hráči by byli: Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Calum Chambers, Lucas Pérez, Jack Wilshere, Mathieu Debuchy a Olivier Giroud. Již nyní by měl být na odchodu gólman Wojciech Szczesny, který má namířeno do Juventusu. Nejlukrativnějším zbožím z této plejády hráčů je pravděpodobně Olivier Giroud. O třicetiletého útočníka se vedle Marseille zajímá i Everton, který hledá náhradu za Romelu Lukakua.

Ondřej Pražák / sportbible.com