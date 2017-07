Premier League - Kladiváři posilují, po Hartovi by měl přijít i Chicharito

© bundesliga.com - Javier Hernández

Dnes 11:43 - West Ham včera získal na hostování anglickou gólmanskou jedničku Joea Harta, do konce týdne by měl poté manažer Kladivářů Slaven Bilič uvítat další zajímavou posilu. Do Anglie se po dvou letech vrátí Javier Hernández.

Manažer Kladivářů Slaven Bilič dostal za úkol získat minimálně jednoho kvalitního útočníka. A to se mu s největší pravděpodobností povede.

Na cestě je Javier Hernández, který by se po dvou letech měl vrátit do Premier League. V letech 2010 až 2015 působil v Manchesteru United a stihl i hostování v Realu Madrid. Poté přestoupil do Leverkusenu a střelecky opět oživl, během dvou sezón nastřádal 39 branek.

Nyní by se měl vrátit, jednání už jsou prý téměř u konce a zbývá jen zaplatit výkupní klauzuli. Ta je nastavená na 13 milionů liber, mexický útočník by měl poté u Kladivářů podepsat čtyřletý kontrakt.

West Ham před začátkem nové sezóny tak v krátké době posílí o druhého kvalitního hráče. Včera na hostování přišel z Manchesteru City golman Joe Hart.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, skysports.com