Premier League - Mourinho chce Manchesteru vrátit stabilitu z Fergusonovské éry. U United chce zůstat 15 let

Barcelonou to byla ukázka poctivé defenzivní práce....a vyplatilo se! Ono totiž otevřít hru není vždy to nejlepší řešení....a tyto věci vycítit dělá právě ten rozdíl kvality mezi managery.

No a když si s husí kuží vzpomenu jak na tom byl United ještě před rokem a jak je na tom nyní-vidím obrovský pokrok směrem do předu a to vše pouze za jediný rok...o 3 trofejích nemluvě.

Nechci tím tvrdit,že bude jednou José uspěšný jak Fergie,ale už nyní po první sezoně je vidět velká změna a ne jen na hřišti