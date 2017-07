Premier League - Jak by mohla vypadat sestava Arsenalu v sezóně 2017/2018?

© tribuna.com, fotbalportal.cz - Jak bude vypadat sestava Arsenalu?

1 Líbilo se

Dnes 09:46 - Arséne Wenger se připravuje na svou 22. sezónu u kormidla Arsenalu. V květnu totiž podepsal novou dvouletou smlouvu a jeho mise u Gunners nekončí. Jak bude vypadat jeho mužstvo v nové sezóně? Kanonýři už se posílili o obránce Kolašinace a především o útočníka Lacazetta. Otázkou je, zda Arsenal udrží Alexise Sáncheze. Mesut Özil by zůstat měl. Ovšem do konce léta se může stát cokoliv.

Nejdříve ze všeho bylo třeba vyřešit otázku manažerskou. Záhy bylo potvrzeno, že na lavičce Arsenalu zůstává Arséne Wenger. Teď jsou na řadě dvě největší hvězdy týmu. Mesut Özil přislíbil, že chce u Gunners zůstat a vypadá to, že po návratu z turné podepíše nový kontrakt. U Alexise Sáncheze to zatím až tak jisté není. Chilský reprezentant znovu zopakoval, že chce hrát Ligu mistrů a velmi rád by ji celou vyhrál. Jeho budoucnost se bude řešit.

Na druhou stranu už Kanonýři získali letní posily. Do týmu přišel obránce Kolašinac. Posílala se i ofenziva. Arsenal totiž získal Alexandra Lacazetta z Lyonu. Přijde ještě někdo další? Mluví se například o Mbappém...

Rozestavení

Během dubna přešel Arséne Wenger na rozestavení 3 - 4 - 2 - 1, které příliš často nepoužíval. Bylo to poprvé za poslední dvě dekády, kdy francouzský manažer sáhl ke tříčlenné defenzivní řadě. Ale týmu to prospělo. Z posledních deseti kol Arsenal hned devětkrát vyhrál. Ovšem stačilo to jen na páté místo. Liga mistrů unikla. Malou náplastí je další triumf v FA Cupu.

Obrana byla ke konci sezóny ve výborné formě a nové rozestavení jí svědčilo. To se odrazilo i na podpoře útoku. Je dosti pravděpodobné, že v tomto rozestavení bude Wenger pokračovat i na začátku nové sezóny.

(zdroj: skysports.com)

Defenziva

Někteří fanoušci by rádi viděli zpátky Wojciecha Szczesnyho. Ale jeho návrat z hostování v AS Řím je vysoce nepravděpodobný. Spíše je ve hře jeho přestup do Juventusu. Arséne Wenger nadále věří Petru Čechovi. Je možný odchod Davida Ospiny. Na pozici dvojky by se tak posunul Martinez.

Svými výkony na konci sezóny si o základní sestavu hlasitě řekl stoper Rob Holding. Má velkou naději, že v ní vydrží i nadále. Mohl by nastupovat se svými staršími spoluhráči - s Laurentem Koscielnym a Skhodranem Mustafim. Ti tři by měli vytvořit stoperskou trojici.

Per Mertesacker pak ukázal, že ještě nepatří do starého železa a může být dobrou alternativou v případě potřeby. Arsenal byl spojován s Virgilem van Dijkem ze Southamptonu, ale už i Liverpool poznal, že jej nebude snadné získat.

Hector Bellerín by měl v Arsenalu zůstat a obsadit pravou stranu. Na druhé straně by měl operovat nově příchozí Kolašinac. Bude o místo bojovat s Monrealem. Gibbs zřejmě bude odeslán pryč. Monreal i Kolašinac pak mohou nastupovat i ve stoperské trojici.

Záloha

Pozice středního záložníka je pro Arsenal problematická. Po zranění Santiho Cazorly, Arséne Wenger marně hledal tu pravou rovnováhu uprostřed pole. Ani na začátku nové sezóny nebude Cazorla k dispozici. Vše by ovšem mohla vyřešit dvojice Xhaka - Ramsey. Pokud bude rozestavení 3 - 4 - 2 - 1.

Všestranný Oxlade-Chamberlain by mohl nabídnout další možnosti, ale momentálně to vypadá spíše na jeho odchod z Emirates Stadium. Rozhoduje se také o budoucnosti Coquelina, Wilshera a Elnenyho. O nových možných akvizicích do zálohy se mluví jen málo. Proběhla zmínka o Serim z Nice.

Útok

Velké otázky samozřejmě panují v ofenzivě. Ale brzy by se měla vyřešit nová smlouva pro Mesuta Özila. Hůře to vypadá s Alexisem Sánchezem. Ten je stále velkým cílem Manchesteru City a Pep Guardiola si na něj stále brousí zuby. Jeho případná ztráta by mohla pro Arsenal znamenat pohromu.

Pro Gunners je Sánchez naprosto klíčovým hráčem. Mluví se znovu o Mahrezovi, ale na jeho příchod to příliš nevypadá. Zajímavým cílem je i Lemar z Monaka, ale knížecí klub zatím nabídkám odolává. Pak je tady ještě Kylian Mbappé. Ale má Arsenal skutečnou šanci jej získat? V konkurenci Realu Madrid a dalších?

Místo toho si Wenger přivedl Lacazetta z Lyonu. Ten se stal nejdražším hráčem v historii Arsenalu. Na něj se bude hodně spoléhat. Pak jsou v týmu i Danny Welbeck a Lucas Pérez. Olivier Giroud je velkým cílem West Hamu, ale zatím stále obléká dres Kanonýrů. Odejít by mohl i Theo Walcott, o kterého se nově zajímá Everton.

Může Arsenal vyhrát titul?

Je tady stále spousta otázek ohledně klíčových hráčů Arsenalu. Ovšem Arsenal nebude hrát Ligu mistrů, to by mu mohlo přinést pozitiva. I tak není rozhodně pasován do role favorita Premier League. Bude záležet na tom, jaký tým vlastně Arséne Wenger sestaví. Od toho se budou odvíjet šance na titul.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz