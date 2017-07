Premier League - Vyměňte Alexise za Agüera, Argentinec je lepší, radí Paul Merson Arsenalu

© goal.com -

Dnes 17:23 - Seriál na pokračování, jehož hlavní postavou je Alexis Sánchez, stále nebere konce. Zatímco Arséne Wenger je přesvědčen, že Sánchez podepíše a zůstane hráčem Arsenalu, samotný hráč by se přikláněl k působení v týmu, který hraje Ligu Mistrů. Paul Merson, někdejší hráč Arsenalu radí výměnný obchod s Manchesterem City.

Před pár dny Alexis Sánchez avizoval, že chce hrát v týmu, který bojuje v Lize mistrů. Takové přání by mohlo značně oslabit šance Arsenalu na to, že Alexis prodlouží smlouvu, která vyprší příští rok. I když Arséne Wengerovi nadále zůstává přesvědčení, že Sánchez nakonec v klubu zůstane, někdejší fotbalista Arsenalu a expert Sky Sports - Paul Merson radí, aby Arsenal vytěžil ze Sánchezova odchodu co nejvíc.

Paul Merson, který hrál za Arsenal v letech 1982 až 1997, ví, že nahradit Sáncheze bude těžké. „Nemyslím si, že hráč jako je Alexis Sánchez se dá nahradit. V minulé sezoně se zasadil o 30 gólů Arsenalu, jeho ztráta tedy bude citelná.“

„Arsenal je velkoklub a když některý hráč nechce za takový tým hrát, ať odejde. Alexis je velmi dobrý hráč, kdybych měl v přestupech Arsenalu nějakou funkci, kontaktoval bych Manchester City s nabídkou: ‚Dejte nám Agüera a můžete mít Sáncheze.‘

„Pokud chce jít Alexis do Manchesteru City, vybral bych si místo něj Sergia Agüera. Je lepší,“ uzavřel Merson.

Alexis Sánchez v uplynulé sezoně zasáhl do jednapadesáti zápasů, ve kterých nastřílel 30 branek a na dalších 19 přihrál. O rok starší Agüero se ve čtyřiceti pěti zápasech trefil 33krát a 6krát asistoval.

Ondřej Pražák / goal.com