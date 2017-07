Premier League - Everton by mohl část peněz z Lukakuova přestupu poslat Arsenalu. Za Walcotta chtějí Toffees nabídnout 30 milionů

© eifsoccer.com - Theo Walcott

Dnes 16:09 - Poté, co Romelu Lukaku odešel za 75 milionů liber do Manchesteru United, má Everton velký kapitál na to, aby za Lukakua přivedl několik nových hráčů. Jednou z nových tváří Toffees by mohl být i křídelní hráč Arsenalu - Theo Walcott.

Ještě před odchodem Romelu Lukakua stihl Everton výrazně posílit. Do brány přišel mladý Jordan Pickford, za kterého Everton Sunderlandu zaplatil 24 milionů liber. Za stejnou částku posílil obranu Michael Keane, útočnou fázi v příští sezoně podpoří Davy Klaassen z Ajaxu (23 milionů liber), Sandro Ramírez z Malagy (5 milionů liber) a talentovaný Henry Onyekuru, který za 7 milionů liber vyměnil belgickou ligu za anglickou. Součástí Lukakuova přestupu do Manchesteru se navíc stal Wayne Rooney, který se tak po třinácti letech vrátil do mateřského klubu.

Tím by ale přestupová aktivita Evertonu končit neměla. Ronald Koeman se již dříve rozhlížel po možných posilách v Arsenalu. Zde si vyhlédl útočníka Oliviera Girouda, třicetiletý Francouz by ale mohl zamířit do Borussie Dortmund, kde by nahradil Pierre-Emericka Aubameyanga.

Svoji pozornost tak Koeman přeorientoval na jiného hráče Arsenalu, a to na Thea Walcotta. Osmadvacetiletý Angličan má za sebou poměrně vydařenou sezonu. Ve všech soutěžích loni naskočil do sedmatřiceti zápasů, ve kterých vstřelil 19 gólů a na další 2 přihrál. I proto Everton plánuje oslovi Arsenal s nabídkou 30 milionů liber.

Theo Walcott působí v Arsenalu od roku 2006, kdy za necelých 9 milionů liber přišel ze Southamptonu. V dresu Gunners dosud odehrál 381 zápasů, ve kterých vstřelil 104 góly a na dalších 72 přihrál.

Známým přestupovým cílem Karamelek je ofenzivní záložník Gylfi Sigurdsson. Swansea však za sedmadvacetiletého Islanďana, který v uplynulém ročníku Premier League 9krát skóroval a 13krát asistoval, požaduje 50 milionů liber. Náhradou za Lukakua by se mohl bývalý útočník Liverpoolu - Christian Benteke.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk