Premier League - Michael Carrick: Romelu Lukaku bude v Manchesteru United pod obrovským tlakem. Je to pro něj velký skok

© thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Lukaku už v dresu United

2 Líbilo se

Dnes 15:27 - Měl by se stát jednoznačnou útočnou jedničkou Manchesteru United. Romelu Lukaku přichází na Old Trafford, aby zazářil a prorazil mezi nejlepší na světě. Michael Carrick, jeho nový spoluhráč, ale Lukakua varuje. Podle něj bude belgický snajpr pod enormním tlakem. Domnívá se, že to pro Lukakua bude velký skok. Jak se s ním Lukaku popasuje?

Romelu Lukaku přestoupil do Manchesteru United před pár dny. Everton za něj ihned zinkasoval 75 miliónů liber. Navíc se k Toffees vrátil Wayne Rooney. Teď leží veškerá tíha na Lukakuovi. Ten už se objevil v novém dresu, když nastoupil do přípravného utkání proti LA Galaxy.

Michael Carrick se domnívá, že to pro Lukakua bude hodně těžké. Sám si to před lety prožil, když do Divadla snů přišel z Tottenhamu. Měl nahradit Roye Keana. To se psal rok 2006.

„Je to obrovský skok. Zjistil jsem to, když jsem sem přišel z Tottenhamu. Kdo tím neprošel, tak to nemůže pochopit.“

„Jsem si jistý, že to pro Romelua bude stejné, ale zkušenosti s Premier League jsou pro něj obrovským bonusem. Ví, jak se věci mají. Ví, jak to funguje týden co týden. Je to o tom, aby se dokázal vyrovnat s tím jedinečným tlakem.“

„Je teprve na začátku. Odehrál jen 45 minut proti LA Galaxy v přípravném utkání.“

„Víme, co od něj očekávat. Nejsme překvapeni. Přesně víme, co nám do týmu přinese. Víme, proč je tady.“

„Bude souzen jako kdokoliv jiný. Jsem si jistý, že je na to připravený. Věřím, že to dobře zvládne.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz