Premier League - José Mourinho: Lukaku a Lindelöf? Nejsme spokojeni, chceme další dvě posily

Dnes 11:18 - José Mourinho odmítl diskutovat o potenciálním zájmu o záložníka Chelsea Nemanju Matiče, ale trvá na tom, že chce do uzávěrky letního přestupového okna přivést více nových posil. Manchester United dosud získal útočníka Romelua Lukakua z Evertonu a obránce Victora Lindelöfa z Benficy.

José Mourinho není spokojen s aktivitou Manchesteru United na přestupovém trhu a kromě Lukakua a Lindelöfa by rád do klubu přivedl také nového defenzivního záložníka, přičemž často se spekuluje o Nemanjovi Matičovi, který neodcestoval s Chelsea na předsezónní turné.



„Matič je hráčem Chelsea. Nemůžu o něm mluvit. Musíme respektovat hráče, klub, majitele, manažera,“ prohlásil Mourinho na předsezónním turné United ve Spojených státech.



„Nemáme zavřené dveře, nejsme spokojeni jen s Lukakuem a Lindelöfem. Potřebujeme více.“

Romelu Lukaku nastoupil za United v přátelském utkání proti LA Galaxy. (zdroj: mirror.co.uk)

„Chtěl jsem čtyři nové hráče, takže bych mohl říct, že máme na 50 procent splněno, ale říkat to nebudu, protože je to složité. Nechtěl bych být v pozici Eda Woodwarda a vyjednávat, protože je to opravdu hodně obtížné.“



„Možná nezískáme dva, možná jen jednoho, ale potřebujeme víc možností a větší rovnováhu. Máme v týmu hráče, jako jsou Marcos Rojo a Ashley Young, kteří v příštích měsících nemohou hrát.“



„Takže tady nechci mluvit o Matičovi nebo jiných jménech, protože by to nebylo správné,“ dodal Mourinho.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz