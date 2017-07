Premier League - Alexis Sánchez chce odejít z Arsenalu. Chci hrát Ligu mistrů, prohlásil

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Alexis Sánchez

0 Líbilo se

Dnes 08:36 - Alexis Sánchez prozradil pro chilská média, že chce hrát v Lize mistrů, ale rozhodnutí o jeho nejbližší budoucnosti leží v rukou Arsenalu. Osmadvacetiletý Chilan dosud nepodepsal v Arsenalu novou smlouvu a o jeho služby jeví vážný zájem Bayern Mnichov a Manchester City.

Manažer Arsenalu Arséne Wenger přitom ještě v sobotu uklidňoval fanoušky Arsenalu, že největší hvězda týmu zůstane a s hráčem měl během jeho dovolené v rodné Tocopille pozitivní výměnu textových zpráv, sám Sánchez ale nadále trvá na svém.



V rozhovoru pro chilskou rozhlasovou stanici Radio Sport, Sánchez řekl: „Rozhodl jsem se, ale teď se musí rozhodnout Arsenal. Záleží na nich, já musím počkat, jak to dopadne. Mým cílem je hrát a vyhrát Ligu mistrů. Je to sen, který jsem měl už od dětství.“



Sánchez po ukončení ligové sezóny odjel reprezentovat Chile na Konfederační pohár, kvůli čemuž dostal od Arsenalu, který je momentálně na předsezónním turné po Austrálii, delší dovolenou.



Po sobotní výhře Kanonýrů nad Western Sydney Wanderers, Wenger řekl: „Samozřejmě, že zůstane. Není tu co řešit. Psal jsem si s ním přes textové zprávy a bylo to velmi pozitivní.“



Wenger mimo jiné prohlásil, že záložník Jack Wilshere, který strávil minulou sezónu na hostování v Bournemouthu, zřejmě zůstane v příští sezóně hráčem Arsenalu a to i přes zájem italské Sampdorie.



„Myslím si, že Jack bude v příští sezóně v Arsenalu,“ dodal Wenger. „Musí tvrdě pracovat, aby se vrátil zpět a zabojoval o místo v týmu.“

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz