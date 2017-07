Premier League - Vrátí se Zlatan Ibrahimovič na Old Trafford? Je tomu otevřený, přiznal José Mourinho

© eldiariodeldeporte.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Mourinho věří, že Ibrahimovič pomůže United k trofejím

Dnes 14:51 - José Mourinho přiznal, že švédský útočník Zlatan Ibrahimovič má stále otevřené dveře k návratu do Manchesteru United a v příští sezóně by se mohl znovu objevit na Old Trafford. 35letý veterán utrpěl v dubnu vážné zranění kolena, načež se musel podrobit operaci, která znemožnila prodloužení jeho smlouvy v Manchesteru United.

Ibrahimovič má za sebou výbornou sezónu v dresu United, za který až do svého zranění nastřílel 28 gólů a Mourinho nevyloučil, že kolem Vánoc jeho klub znovu otevře jednání o možném návratu švédské hvězdy.



„Je to možné. Je tomu otevřený," připustil Mourinho. „Chtěli jsme být upřímní a otevření, takže jsme mu dali čas na rozhodnutí. Nedali jsme mu žádný kontrakt, dali jsme mu prostor a čas přemýšlet a z jeho pohledu je jasné, že chce stále hrát na nejvyšší úrovni.“



„Nechtěl se schovávat za své zranění. Nebyl spokojen s tím, jak zakončil sezónu. Ano, vyhrál sice Evropskou ligu, ale nebyl při tom na hřišti. Takže se rozhodl přijmout výzvu a chce pokračovat na nejvyšší úrovni.“



„Samozřejmě má u nás otevřené dveře, než se uzdraví. Old Trafford, Carrington, vše je mu tu otevřeno, aby se plně uzdravil a byl přitom s námi. A potom třeba učinil rozhodnutí, které uspokojí nás všechny.“



„Pokud bude jeho rozhodnutím zůstat, tak proč bychom nemohli do prosince počkat na hráče, který nám toho tolik dal? Mluvíme o tom, vyměňujeme si nápady a znovu je vše v rukou Eda Woodwarda a Zlatanova agenta. To nejdůležitější je však konečné rozhodnutí samotného hráče.“

