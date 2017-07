Premier League - Wenger: Rozhodnutí prodloužit smlouvu s Arsenalem bylo samozřejmostí, chci, aby fanoušci při zápasech podporovali celý tým

© mirror.co.uk - Arséne Wenger

Dnes 11:32 - Arséne Wenger nechával v uplynulé sezoně fotbalovou veřejnost v napětí, zda bude manažerem Arsenalu i nadále. I přes velkou vlnu kritiky i z řad vlastních fanoušků se Wenger nakonec rozhodl zůstat a dvacetiletý kontrakt s Arsenalem prodloužil o další dva roky.

Arséne Wenger odolal tlaku fotbalových odborníků i samotných fanoušků Arsenalu. Ti během uplynulé sezony chodili na zápasy s transparenty, na kterých Wengerovi děkovali za jeho dlouholetou práci, zároveň mu ale dávali najevo, že je načase skončit. Sedmašedesátiletý manažer se ale nenechal odradit a Arsenalu se upsal na další dva roky. Podle něj bylo takové rozhodnutí samozřejmostí, protože věří, že s Arsenalem může vyhrát titul.

Wenger i celý Arsenal má za sebou náročné cestování. Gunners byli na předsezónním turné v Sydney, ze kterého zamíří do Šanghaje a Pekingu. Na dlouhé cestě doprovází Wengerův tým i nová rekordní posila - Alexandre Lacazette. Samotný Wenger působí při tiskových konferencích odpočatě a hladově další sezoně.

V uplynulé sezoně se proti Wengerovi obraceli i vlastní fanoušci; zdroj: mirror.co.uk

„Důvodem prodloužení mé smlouvy je to, že Arsenal miluji. Vždy jsem chtěl a nadále chci dát klubu to nejlepší. Měl jsem dvě možnosti. Buď jsem mohl podepsat nový kontrakt a pokračovat v započaté práci, nebo jsem mohl odejít a začít znovu někde jinde. Mé rozhodnutí je zřejmé, stejné jako v posledních letech.“

„Neřeknu vám, kdy přesně jsem k rozhodnutí dospěl, protože to sám nevím. Odhodlání a vědomí, že mám Arsenalu stále co dát, mi nechybělo, ale potřeboval jsem čas na rozmyšlenou. Ve výsledku to pravděpodobně byla chyba, protože během tohoto času ve mně začaly hlodat pochybnosti. Nakonec jsem se ale dokázal plně zkoncentrovat pouze na moji práci,“ osvětlil Wenger své rozhodnutí.

V nadcházejícím ročníku se Wenger bude spoléhat na rekordní posilu; zdroj: mirror.co.uk

„Nyní nesoustřeďujeme svoji přípravu na nic jiného než na to, abychom zvítězili v Premier League. Řekl bych, že jsme na stejné úrovni jako ostatní anglické kluby, které budou o titul bojovat. Musíme pokračovat v pečlivé a svědomité přípravě, abychom během roku mohli pomýšlet na tituly,“ předestřel francouzský manažer ambice týmu.

„V posledních čtyřech letech jsme měli velmi náročné starty sezony. Je pro nás důležité, abychom do nového ročníku vstoupili úspěšně, přestože nás v prvních kolech čeká velmi těžký program.“

„Když se na uplynulou sezonu podíváme s odstupem, nemůžeme říct, že bychom nějak zaostávali. Ročník jsme zakončili se 75 body, o bod za Liverpoolem. Navíc jsme vyhráli FA Cup. Zakončili jsme sezonu ziskem trofeje, ke které vedla velmi složitá cesta - v semifinále jsme museli porazit Manchester City a ve finále Chelsea.“

„Minulou sezonu můžeme také rozdělit na tři části. První část byla pozitivní, druhá znepokojující a negativní, zatímco třetí byla extrémně povedená,“ zhodnotil Wenger uplynulý ročník.

Do Ligy mistrů se neprobojoval, zato Arsenal znovu získal FA Cup; zdroj: mirror.co.uk

„Uplynulá sezona nám zároveň nabídla těžké momenty. Ty se vázaly zejména k porážkám na hřišti než ke kritice, která se na nás snášela. Já dokážu přijímat kritiku s nadhledem. Neznamená to, že bych kritiku a názory ostatních ignoroval, ale jsem již natolik zkušený, že se i přes vlny kritiky dokážu soustředit pouze na svoji práci.“

„Je rozdíl mezi tlakem a očekáváním fanoušků - to musíme unést všichni a já už s tímto tlakem žiji řadu let. Před zápasem a po zápase mohou všichni vyslovit svoji kritiku a vy jako manažer se s ní musíte srovnat, když ale s hráči nastupujete na hřiště, chcete, aby fanoušci podporovali celý tým,“ uzavřel Wenger.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk