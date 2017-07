Premier League - Tottenham posiluje konkurenci: Kyle Walker už je hráčem Manchesteru City

© skysports.com, fotbalportal.cz - Walker už je hráčem City

Dnes 19:04 - Za 50 miliónů liber přichází do Manchesteru City krajní obránce Kyle Walker z Tottenhamu. Sedmadvacetiletý Angličan podepsal se Citizens smlouvu na 5 let. Spurs tak posilují tým, se kterým bojují v anglické Premier League o ty nejvyšší příčky. Kyle Walker se do nového prostředí těší a už se nemůže dočkat toho, až začne pracovat pod Pepem Guardiolou.

Věci nabraly rychlý spád a Manchester City dotáhl transfer Kylea Walkera do zdárného konce. Sedmadvacetiletý krajní obránce přichází z Tottenhamu za 50 miliónů liber. Bohatému klubu se upsal na 5 let. Bude oblékat dres s číslem 2.

„Jsem nadšený a už se nemůžu dočkat, až začnu s týmem trénovat.“

„Pep Guardiola je jedním z nejuznávanějších trenérů na světě. Cítím, že mi může pomoci v tom, abych se dostal na vyšší úroveň.“

Co k přestupu řekl Txiki Begiristain?

„Kyle je skvělý krajní obránce, který prokazuje kvalitu na obou polovinách hřiště. Sledujeme jej už dlouho. Svou prací a svým progresem v Tottenhamu nás ohromil. Je jedním z nejlepších pravých beků v Premier League a pravidelným anglickým reprezentantem.“

Michal Čermák / sky