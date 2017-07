Premier League - Jak by v nadcházející sezoně mohla vypadat sestava Liverpoolu?

© liverpoolecho.co.uk -

1 Líbilo se

Dnes 09:27 - V uplynulé sezoně se Jürgen Klopp mohl soustředit pouze na Premier League, jelikož Liverpool nehrál evropské poháry. I díky tomu Reds nakonec obsadili čtvrté místo a čeká je poslední předkolo Ligy mistrů. Působení na další fotbalové frontě znamená, že Liverpool potřebuje nejen zkvalitnit, ale i rozšířit svůj kádr.

Příští sezonu Liverpool potřebuje minimálně zopakovat čtvrté místo v tabulce Premier League. Zároveň se Reds budou chtít probojovat do skupinové fáze Ligy mistrů i do následných vyřazovacích soubojů. S tímto vědomím začal Liverpool posilovat a první výraznou novou tváří je Mohammed Salah z AS Řím. Klopp zároveň plánuje zbavit se některých nepotřebných hráčů. Mezi nimi obránce Mamadou Sakha, za něhož by Reds rádi dostali 30 milionů liber. Dalším hráčem na prodej je krajní obránce Alberto Moreno s cenovkou 12 milionů liber a Lazar Marković, který by případné zájemce vyšel na 20 milionů. Jak tedy bude sestava Liverpoolu v nadcházející sezoně vypadat?

Formace

Liverpool v minulém ročníku využíval rozestavení 4-3-3. Kloppův „gegenpressing“ se opíral o ostrá křídla, mezi kterými v liverpoolském dresu vyčníval Sadio Mané, toho v sestavě doplní nová posila, Egypťan Mohamed Salah. Další variantou by mohla být i záložní řada sestavená do diamantu, či v poslední době čím dál více populárnější rozestavení s tříčlennou obranou.

zdroj: skysports.com

Obrana

Právě v obraně má Liverpool největší rezervy. V uplynulé sezoně Reds inkasovali 42 gólů, více než kterýkoliv jiný tým z první čtyřky Premier League. Občasné problémy a nejistotou v defenzivě měl vyřešit Virgil Van Dijk ze Southamptonu. Saints však Liverpool obvinili z nečestného jednání, které je proti přestupovým pravidlům. Na základě toho vydal Liverpool vydal oficiální prodloužení, ve kterém se vzdává dalších snah o Van Dijkův přestup. Sám Van Dijk by se však rád stal součástí Liverpoolu, a proto jeho přestup není zdaleka uzavřeným tématem.

Dalším adeptem na post středního obránce je jiný Nizozemec, Stefan De Vrij z Lazia Řím. Potenciální změny by se mohly týkat i pozice levého obránce. Na té v minulé sezoně působil James Milner, původně záložník. Přestože si na nezažitém postu nevedl špatně, Klopp by na levém kraji obrany raději viděl přirozeného beka.

O teprve sedmnáctiletého Sessegnona se vedle Liverpoolu zajímá i Tottenham; zdroj: skysports.com

Proto bylo s Liverpoolem spojováno několik levých obránců. Mezi nimi Benjamin Mendy z Monaka, Andrew Robertson z Hullu, talentovaný Ryan Sessegnon z Fulhamu či Rafa Soares z Porta.

V předchozích týdnech se spekulovalo i o novém brankáři, kterým by se mohl stát zkušený Iker Casillas. Jürgen Klopp však koupi nového gólmana popřel s tím, že se současnou dvojicí Mignolet, Karius je spokojený.

Záloha

Střed pole takové úpravy jako obrana nepotřebuje. Otázkou bude, jak rychle se do formy dostane zraněný kapitán Jordan Henderson, který si kvůli zranění chodidla zahrál naposledy v únoru. Podobným typem hráče je Emre Can. O německém záložníkovi sice kolovaly zprávy, že neprodlouží s Liverpoolem smlouvu a jeho dalším zaměstnavatelem bude turínský Juventus, nyní se však zdá, že Can přeci jen podepíše a spojí svoji budoucnost s Liverpoolem.

Po letech by v týmu Reds mohl skončit Lucas Leiva, který je mnoha fanoušky Liverpoolu vnímán jako legenda pouze v ironizujícím slova smyslu. O třicetiletého brazilského záložníka se zajímá Rafa Benítez, který jej před deseti lety do Liverpoolu přivedl a který by ho využil ve svém současném působišti, tedy v Newcastlu.

Jedním z klíčových hráčů by měl i v příští sezoně zůstat Philippe Coutinho, jehož spekulace médií spojovaly s přestupem do PSG, ke konkrétním přestupovým krokům však nedošlo. Jedinou posilou do zálohy by tak mohl být Naby Keita, střední záložník Red Bullu Lipsko. Částka za jeho přestup by se mohla blížit až 70 milionům liber.

Vzestup Mohameda Salaha; zdroj: skysports.com

Útok

Jürgen Klopp se zatím zabýval zkvalitňováním křídelních prostorů. Na odchodu je Lazar Marković, novou posilou se naopak stal Mohamed Salah, který podobně jako loni Mané dodá Liverpoolu potřebnou rychlost a dravost. Někdejšího hráče Chelsea, který se však plně prosadil až v Itálii, Liverpool získal za více než 35 milionů liber.

Křídelních hráčů není nikdy dost, a proto by dalšími posilami mohl být například Dušan Tadić ze Southamptonu, Julian Brandt z Bayeru Leverkusen, Emre Mor či Christian Pulišić, oba z Borussie Dortmund.

Na hrotu se Liverpool spoléhá na jediného útočníka. V uplynulé sezoně jím nejčastěji byl Roberto Firmino, a to jak kvůli zdraví, tak neproduktivitě ostatních středních útočníků Liverpoolu. Firmino však není přirozeným středním útočníkem a dříve hrával spíše na kraji hřiště.

Pouze na Firminha se však Klopp nemůže spoléhat celou sezonu, a to zejména tehdy, postoupí-li Liverpool do skupin Ligy mistrů. Novým středním útočníkem Liverpoolu je devatenáctiletý Dominic Solanke, který přišel jako volný hráč z Chelsea. Otázkou bude také to, jak vydrží zdraví Danielu Sturridgeovi a Dannymu Ingsovi.

Bude Liverpool konkurenceschopný na dvou frontách zároveň?

Jedním z důvodů, díky kterým Liverpool završil sezonu na čtvrtém místě, bylo to, že na rozdíl od jiných soupeřů nehrál evropské poháry. To se v této sezoně změní, a proto Reds potřebují kvalitně rozšířit kádr.

zdroj: skysports.com

Dalším důvodem relativně povedené sezony byla úspěšnost v zápasech s předními týmy anglické ligy. Liverpool neprohrál žádné z utkání proti týmu z první šestky. Důvodem, proč byl Liverpool pouze čtvrtý bylo to, že příliš často ztrácel body s týmy ze druhé poloviny tabulky. Zejména v těchto zápasech se Kloppův tým musí zlepšit. Vést by k tomu mělo posílení obrany - nákup středního obránce a levého beka.

Ondřej Pražák / skysports.com