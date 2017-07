Premier League - Proč chce José Mourinho do Manchesteru United Ivana Perišiče?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Ivan Perišič - možná posila United

Dnes 10:48 - Na Old Trafford by mohli brzy přivítat další posilu. Manchester United usiluje o získání Ivana Perišiče z Interu Milán. Dle zdrojů SkySports je přesunu nakloněn i samotný chorvatský reprezentant a tlačí na italský klub, aby vše dospělo k brzké dohodě. Red Devils doufají, že bude osmadvacetiletý Perišič brzy jejich hráčem. Cena by měla být 48 miliónů liber. Co tak Josého Mourinha na Perišičovi láká?

Zkušenosti

Ivan Perišič má velmi pestrou kariéru, která jej už zavedla do pěti různých evropských lig. Potom, co jako teenager opustil rodné Chorvatsko, si zahrál ve francouzské lize za Sochaux. Následovalo angažmá v belgických Bruggách, se kterými slavil titul. To se psala sezóna 2010/2011.

Pod Jürgenem Kloppem nastupoval v barvách Borussie Dortmund. Ve své německé anabázi pak pokračoval ve Wolfsburgu. V roce 2015 se přesunul do Interu Milán. Navzdory všem těmto změnám, Perišič zapůsobil v každé lize, ve které nastupoval. Je schopný velmi rychle navyknout na nové prostředí. Jeho adaptabilita by tak byla pro Manchester United přínosná.

Ofenzivní schopnosti

Ivan Perišič je typický brejkový hráč. Má úžasnou rychlost, z čehož hodně těží. Je hráčem pro rychlý přechod do útoku. Přesně takových si José Mourinho cení. Mohl by nastupovat na kraji ofenzivní vozby. Je schopný dokonale podpořit útok a je velmi nebezpečný v útočné třetině hřiště. United potřebují zlepšit proměňování šancí a s tím je Perišič schopen pomoci.

Perišič se nejlépe cítí na levém křídle, ale kariéru začínal jako klasický útočník, takže v sobě stále má střelecké instinkty. Osmadvacetiletý Chorvat si rád naváží míč do středu pole a pálí. Jeho statistiky jsou velmi lichotivé. Dostává se do nebezpečných pozic. V průměru na 90 minut má více než 2 střely z prostoru uvnitř šestnáctky. Žádný hráč vyjma hrotových útočníků ze Serie A neměl lepší čísla.

V uplynulé sezóně italské ligy nashromáždil Perišič 11 gólů a 8 asistencí. Ještě nedávno popisovala italská média Ivana Perišiče jako nepostradatelného hráče pro Inter Milán. Teď je tady José Mourinho a chce jej ulovit. Portugalský manažer může získat hráče na vrcholu jeho sil.

Výška

Perišič má pro Premier League ideální parametry. Je silný, rychlý a měří 186 centimetrů. Hodí se i na standardní situace do pokutového území. José Mourinho má rád, když může soupeře ohrozit ze vzduchu. Nedávná přestupová aktivita United zdůrazňuje, jaké typy hráčů Special One do mužstva chce. Perišič může nabídnout své schopnosti ve vzdušných soubojích.

Defenzivní práce

José Mourinho od svých hráčů vyžaduje houževnatost a také poctivou defenzivní práci. I když se jedná o ofenzivní hráče. Perišič pracuje jako neúnavný dělník. Dokazuje to nejen v klubu, ale i v chorvatské reprezentaci. Je odhodlán bojovat ze všech sil pro svého trenéra.

Případné nedostatky a negativa

Vždy existuje nejistota ohledně toho, jak se nováček dokáže přizpůsobit Premier League. Cena je také poměrně vysoká. Zvláště pokud vezmeme v potaz, že Liverpool koupil z AS Řím pětadvacetiletého Salaha za 34 miliónů liber.

U Perišiče je menší prostor pro další vývoj, než by Manchester United mohl získat u mladšího hráče. Bude schopen udržet své tempo, i když mu bude 30 let? Je to jistě důvod k přemýšlení, ale v současné době jistě převažují pozitiva nad negativy a José Mourinho moc dobře ví, proč Perišiče do svého týmu chce.

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz