Premier League - Dohoda je na světě. Tiemoué Bakayoko jde za 40 milionů liber do Chelsea

Dnes 19:07 - Chelsea se podle zdrojů televizní stanice Sky po dlouhých jednáních dohodla s Monakem na přestupu záložníka Tiemouého Bakayoka, za kterého by měla zaplatit 40 milionů liber. Dvaadvacetiletý defenzivní středopolař se ještě tento týden podrobí v Londýně lékařské prohlídce.

Bakayoko byl v polední sezóně jednou z klíčových součástí základní sestavy Monaka, kterému ve svých 51 odehraných zápasech přispěl k prvnímu zisku francouzského titulu po 17 letech a postupu do semifinále Ligy mistrů.



Jeho příchod na Stamford Bridge by měl zacelit mezeru po Nemanjovi Matičovi, který se údajně chystá odejít do Manchesteru United, kde se setká s bývalým manažerem Chelsea Josém Mourinhem.



Bakayokův přestup na Stamford Bridge mírně zpomalil zdravotní stav francouzského záložníka, který se zotavuje po drobném chirurgickém zákroku kvůli zranění kolena, které utrpěl v minulé sezóně.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz