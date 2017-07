Premier League - Manchester City přistoupil na podmínky Tottenhamu a za 50 milionů liber přivede Walkera

© mirror.co.uk - Kyle Walker

Dnes 19:04 - Jedním z přestupových cílů Manchesteru City je toto léto krajní obránce. Poté, co se Dani Alves upsal PSG, Citizen obrátili veškerou svoji pozornost na Kylea Walkera, pravého obránce Tottenhamu. Sedmadvacetiletý fotbalista je blízko tomu, aby se stal nejdražším obráncem historie.

Poté, co Manchester City opustilo několik stárnoucích krajních beků, kterým končila smlouva, sháněl Pep Guardiola krajní obránce nové. Nejintenzivnější zájem Manchester projevoval o Kylea Walkera, sedmadvacetiletého pravého beka Tottenhamu.

Daniel Levy, vlastník Tottenhamu, je znám tím, že své klíčové hráče jen nerad prodává konkurentům v Premier League. Když už je Tottenham o takových přestupech ochoten jednat, požaduje za své fotbalisty nemalé částky. Nejinak tomu je i v případě Walkera.

Za hráče, který byl v uplynulé sezoně se šesti ligovými asistencemi nejlepším nahrávačem Premier League mezi obránci, Spurs požadovali rekordních 50 milionů liber. To by znamenalo vyrovnání rekordní částky, která kdy byla za obránce zaplacena (za stejnou sumu odcházel David Luiz z Chelsea do PSG).

Nyní se zdá, že Manchester City na neskromné podmínky Tottenhamu přistoupil a souhlasí s padesátimilionovým odstupným. Kyle Walker by v nejbližších dnech měl podstoupit zdravotní prohlídku, a zpečetit tak svůj přestup do Manchesteru.

Walker je hráčem Tottenhamu už od roku 2009, kdy jej Spurs získali za 5 milionů liber z Sheffieldu United. V dresu Tottenhamu zasáhl do 229 zápasů, ve kterých své defenzivní schopnosti podpořil 4 góly a 21 asistencemi.

S teoretickým odchodem z Tottenhamu byl spojován i defenzivní univerzál Eric Dier. Jeho přestup do Manchesteru United ale Spurs kategoricky odmítají.

Ondřej Pražák / bbc.com