Dnes 07:24 - Momentálně je Arsenal na předsezónním turné v Austrálii. Mezi hráči nechybí ani Mesut Özil, o jehož budoucnosti u Gunners se delší dobu spekuluje. Jeho stávající kontrakt vyprší příští rok. Nyní německý záložník jasně uvedl, že chce zůstat na Emirates Stadium. Je to jeho priorita a ihned po návratu z předsezónního australského turné vyřeší s vedením prodloužení své smlouvy.

Mesut Özil je jedním z mnoha hráčů Arsenalu, kterým zbývá poslední rok smlouvy, a zatím se nedohodli na jejím prodloužení. Zatímco u Alexise Sáncheze není rozhodnuto, zda zůstane, nebo odejde jinam (největší zájem má Manchester City), tak Özil své rozhodnutí již odtajnil.

„Rozhodně je mou preferencí zůstat v Arsenalu. Je to skvělý klub a vždy jsem tvrdil a stále tvrdím, že v Arsenalu se cítím moc dobře.“

„Jakmile se všichni vrátíme do Londýna, posadíme se a budeme diskutovat o budoucnosti. Teď je nejdůležitější věcí naše předsezónní příprava - turné, tréninky a nabírání kondice.“

Mesut Özil si pak nebyl jistý, zda v mužstvu zůstane i jeho hvězdný parťák Alexis Sánchez.

„Pokud by odešel, bude to docela těžké, protože je to hráč, který je vždy rozdílový. Byla by to překážka v získání titulu, ale nakonec je to zkrátka rozhodnutí daného hráče.“

