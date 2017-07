Premier League - Deset nejdražších přestupů historie Premier League

© metro.co.uk - Paul Pogba a Romelu Lukaku

Dnes 15:16 - Anglická Premier League je po ekonomické stránce jednou z nejsilnějších soutěží světa. Účast v nejvyšší anglické lize je pro týmy obrovským finančním lákadlem, díky kterému si i ty méně kvalitní týmy mohou dovolit utrácet vysoké sumy. Vůbec nejdražší přestupy jsou připsány těm nejlepším anglickým klubům - trojici rekordních přestupů má na svědomí Manchester United.

10. Mesut Özil - z Realu Madrid do Arsenalu za 42,5 milionu liber

Nebývalo zvykem, že by Arséne Wenger vynakládal na nákup nových posil rekordní sumy. V roce 2013 se však plácl přes kapsu a za bezmála třiačtyřicet milionů liber přivedl z Realu Madrid Mesuta Özila. Díky tomuto přestupu se z Özila stal nejdražší německý fotbalista všech dob. Osmadvacetiletý Němec se stal důležitým tvůrcem hry Arsenalu. Nejúspěšnější pro něj byla sezona 2015/16, kdy v Premier League zaznamenal 5 gólů a především 19 asistencí. I přes svoji důležitost je někdy terčem kritiky, a to kvůli jeho výkonům ve velkých zápasech.

zdroj: pinterest.com

9. Bernardo Silva - z Monaka do Manchesteru City za 43 milionů liber

Portugalský ofenzivní záložník je čerstvou posilou do již tak nabitého kádru Manchesteru City. Dvaadvacetiletý fotbalista má zkušenosti z národního týmu, v jehož dresu odehrál dvanáct zápasů. V uplynulé sezoně byl podstatnou součástí týmu Monaka, které ve francouzské lize získalo mistrovský titul. Bernardo Silva zaznamenal 8 ligových branek a 11 asistencí a v Manchesteru postupně mohl nahradit jednatřicetiletého Davida Silvu.

zdroj: premierleague.com

8. John Stones - z Evertonu do Manchesteru City za 47,5 milionu liber

Mladým anglickým fotbalistům se někdy automaticky zvyšuje cena už jen kvůli tomu, že jsou to Angličané a mají status domácích odchovanců. Možná i díky tomu se z Johna Stonese stal v létě 2016 druhý nejdražší obránce fotbalové historie (první je David Luiz, který za 50 milionů odešel z Chelsea do PSG). Ve svých třiadvaceti letech má John Stones reprezentační zkušenosti, během první sezony strávené v Manchesteru City se však nevyvaroval několika chybám, kvůli kterým byla jeho hra a přínos pro Manchester City terčem kritiky.

zdroj: mancity.com

7. Raheem Sterling - z Liverpoolu do Manchesteru City za 49 milionů liber

Raheem Sterling je podobným případem jako Stones. Po mohutném posilování, které podnítili noví vlastníci klubu, Manchester musel stále myslet na kvótu domácích hráčů, kteří musí být registrováni v každém klubu. V Liverpoolu poprvé ukázal svůj talent a potenciál, a proto v roce 2015 i na vlastní žádost odešel do Manchesteru City. V novém působišti nebyly zpočátku jeho statistiky příliš oslnivé, v předešlé sezoně, kterou strávil pod Pepem Guardiolou však výrazně pookřál a v lize zaznamenal 7 gólů, které doplnil 11 asistencemi.

zdroj: goal.com

6. Fernando Torres - z Liverpoolu do Chelsea za 50 milionů liber

Získání Fernanda Torrese se v roce 2011 jevilo jako sázka na jistotu, i přes vysokou přestupovou částku. V Liverpoolu se stal během čtyř sezon hvězdou. Ve 142 zápasech nastřílel 81 gólů a připsal si i 20 asistencí. Působení v Chelsea však tehdy sedmadvacetiletému fotbalistovi nevyšlo a fanoušci pozorovali spíše pozvolný ústup ze scény než vrcholná léta jeho fotbalové kariéry. Fanoušci Chelsea si na Torrese uchovají kladné vzpomínky díky jeho gólu do sítě Barcelony. Chelsea se tak v roce 2012 dostala do finále Ligy mistrů, kterou nakonec i vyhrála.

zdroj: mirror.co.uk

5. Alexandre Lacazette - z Lyonu do Arsenalu za 52 milionů liber

Arsenal a jeho fanoušci se toto léto konečně dočkali. Gunners posunuli klubový přestupový rekord a z Olympique Lyon přivedli Alexandre Lacazetta, nejefektivnějšího útočníka mezi předními evropskými soutěžemi. V uplynulé sezoně nastřílel šestadvacetiletý útočník 37 branek ve 45 zápasech a věří, že své střelecké kvality potvrdí i v Anglii. V Ligue 1 nastřílel v loňské sezoně 28 gólů, což je více než ligové góly Oliviera Girouda, Theo Walcotta, Dannyho Welbecka a Lucase Péreze dohromady.

zdroj: arsenal.com

4. Kevin De Bruyne - z Wolfsburgu do Manchesteru City za 54,5 milionu liber

V roce 2012 Chelsea za 7 milionů liber získala z Genku talentovaného belgického mladíka. Jak je v tomto londýnském klubu zvykem, tehdy devatenáctiletý záložník zamířil ihned na hostování. De Bruyne se nejprve jako host vrátil do Genku, o rok později zamířil do Werderu Brémy. Ani po dvou letech pro něj Chelsea místo v prvním týmu nenašla, a tak De Bruyne odešel za 18 milionů liber do Wolfsburgu. V Bundeslize předváděl výborné výkony, v sezoně 2014/15 vstřelil 10 gólů, na dalších 21 přihrál, a byl tak nejlepším nahrávačem v Evropě.

I proto po něm sáhl Manchester City, který na konci přestupového období v roce 2015 zaplatil téměř pětapadesát milionů liber. De Bruynemu se v Anglii daří podobně jako v Německu. V uplynulé sezoně zaznamenal 6 ligových branek a 20 asistencí.

zdroj: salutemag.com

3. Ángel Di María - z Realu Madrid do Manchesteru United za 59,7 milionů liber

V roce 2014 byl Ángel Di María první rekordní posilou v postfergusonovské ére, která znamenala posunutí britského přestupového rekordu. Pod vedením Louise Van Gaala se argentinskému křídelníkovi zpočátku dařilo a v prvních čtyřech zápasech vstřelil tři góly. Poté však začala jeho forma i morálka klesat, a proto nakonec opustil Manchester hned po první sezoně. Za 44 milionů liber zamířil do PSG, kde se mu nyní dařilo o poznání lépe.

zdroj: manchestereveningnews.co.uk

2. Romelu Lukaku - z Evertonu do Manchesteru United za 75 milionů liber

V roce 2011 Lukakua získala za 10 milionů liber Chelsea. Podobně jako De Bruyne však většinu času trávil na hostování, až nakonec trvale přestoupil do Evertonu. V dresu Karamelek se v uplynulé sezoně stal druhým nejlepším střelcem Premier League, a přestože o něj znovu stála Chelsea, Lukaku přestoupil do Manchesteru United.

Čtyřiadvacetiletý útočník se tak za cenu 75 milionů liber vrací k José Mourinhovi. Podle vlastních slov nemusel dlouho váhat, aby se rozhodl přestoupit do největšího klubu světa.

zdroj: manutd.com

1. Paul Pogba - z Juventusu do Manchesteru United

„Medailová“ umístění v žebříčku nejdražších přestupů Premier League kompletně opanoval Manchester United. Dosud nejdražší posilou je Paul Pogba, který se do Manchesteru vrátil minulé léto.

Před čtyřmi lety opustil francouzský záložník United jako volný hráč a zamířil do turínského Juventusu. Zde se vypracoval v jednoho z nejtalentovanějších mladých hráčů Evropy. V dresu Staré dámy odehrál 178 zápasů, ve kterých nastřílel 34 gólů a na dalších 43 přihrál. I proto se bohatý Manchester rozhodl Pogbu získat zpět a učinil z něj nejdražšího fotbalistu historie. Při obnovené premiérové sezoně za Manchester zaznamenal 5 branek a 4 asistence.

zdroj: independent.co.uk

Ondřej Pražák / skysports.com