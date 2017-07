Premier League - Deset nejbizarnějších a nejpřekvapivějších přestupů fotbalové historie

© expressandstar.com -

Včera 18:39 - Předchozí dny přestupového období si připravily překvapující novinu, když Porto opustil talentovaný záložník Ruben Neves. Dvacetiletý fotbalista vyměnil druhý nejlepší tým portugalské ligy a pravidelného účastníka Ligy mistrů za Wolverhapton, který uplynulou sezonu zakončil na 15. místě Championship.

Tento přestup dokázal nejen to, že fotbal a přesuny hráčů někdy nemají logiku, ale ukázal i finanční sílu anglických klubů, a ti o těch, které nehrají v první lize. Jaký druholigový klub v kterékoliv evropské soutěži by si mohl dovolit utratit za jediného hráče 15 milionů liber?

Nevesův přestup ale není jediným překvapujícím přestupem. Trendem poslední doby jsou exotické fotbalové destinace, do kterých už nemíří pouze fotbalisté „důchodového“ věku, ale i hráči v nejlepších fotbalových letech. V celé historii fotbalu je takových přestupů celá řada.

Robinho (z Realu Madrid do Manchesteru City)

Na samém konci letního přestupového období v roce 2008 Manchester oznámil rekordní posilu. Tehdy čtyřiadvacetiletý brazilský talent působil v Realu Madrid teprve tři roky. V uplynulé sezoně 2007/08 zaznamenal v La Lize 11 gólů a 8 asistencí. Přesto se Robinho rozhodl opustit rozvíjející se kariéru v Realu a odešel do nejistého působiště v Manchesteru City, jehož šejkovská éra byla teprve v rozpuku. Manchester za Robinha, o kterého se zajímala i v té době úspěšnější Chelsea, zaplatil rekordních 32,5 milionu liber.

Ani v Anglii ale Robinho nevydržel dlouho. V první sezoně sice nastřílel 14 ligových gólů, v dalším ročníku ale utrpěl zranění, kvůli kterému přišel o místo v sestavě Citizens. Nejprve mířil na hostování do Brazílie a poté přestoupil do AC Milán.

Carlos Tévez a Javier Mascherano (z Corinthians do West Hamu)

Jednatřicátého srpna roku 2006, tedy v poslední den přestupového období, uzavřel West Ham velký obchod, který může být ještě více obdivován s odstupem a vědomím kvalit obou zainteresovaných posil. Z Brazílie přišlo duo třiadvacetiletých fotbalistů s velkým potenciálem. Carlos Tévez a Javier Mascherano měli Kladivářům zaručit pozici v tabulce zaručující evropské poháry. Místo toho však West Ham do posledních kol bojoval o setrvání v Premier League.

Právě v posledních kolech došlo ke kontroverzím, kvůli kterým musel West Ham dokonce platit pokutu. Damoklův meč se v závěrečných zápasech Premier League komíhal na West Hamem a Sheffieldem United. Díky důležitým bodům získaných na poslední chvíli se nakonec zachránil West Ham a do Championship se poroučel Sheffield. West Ham dokonce porazil mistrovský Manchester United. 1:0. Jediný gól vstřelil Carlos Tévez, který byl právě s přestupem k Rudým ďáblům spojován.

Sheffield United po svém sestupu napadl nesrovnalosti ve Tévezově smlouvě, který tak měl nastupovat do soutěžních zápasů neoprávněně, což mimo jiné způsobilo sestup Sheffieldu. Stížnosti bylo vyhověno a West Ham musel zaplatit Sheffieldu kompenzaci ve výši 15 milionů liber.

Carlos Tévez (z Manchesteru United do Manchesteru City)

Znovu argentinský útočník. Mezi určitými kluby existuje taková rivalita, která prakticky vylučuje vzájemné obchodování s hráči. Podobná nevraživost pochopitelně panuje i mezi městskými rivaly - Manchesterem United a Manchesterem City.

Od roku 2007 do roku 2009 strávil Tévez v Manchesteru United dva roky jako hostující hráč z West Hamu. Po těchto dvou rocích byl plně nasycen úspěchy - dvěma ligovými tituly a vítězstvím v Lize mistrů, a proto se rozhodl pro finančně lukrativní nabídku Manchesteru City.

Allan Simonsen (z Barcelony do Charltonu)

Zpátky do minulosti. V roce 1982 hrál Charlton až ve druhé anglické lize, přesto dotáhl velký přestup. Třicetiletý dánský útočník byl důležitou součástí Barcelony. Evropský fotbalista roku 1977 právě v roce 1982 vstřelil gól, který Barceloně zajistil triumf v Poháru vítězů pohárů.

Poté však Barcelonu posílil jistý nadějný mladík, dvaadvacetiletý Diego Maradona. Na Simonsena tak v sestavě Barcelony nezbývalo místo, a to i kvůli kvótě na omezený počet zahraničních fotbalistů. Ztráta pozice v takovém týmu, jakým je Barcelona, Simonsena mrzela, přesto se rozhodl pro druholigový Charlton, a to i přesto, že měl nabídky od Realu Madrid nebo Tottenhamu Hotspur. Podle svých vlastních slov chtěl hrát za tým, kde nebude tolik pod tlakem veřejnosti a bude tak méně ve stresu.

Diego Maradona (z Barcelony do Neapole)

Ani Maradona v Barceloně nestrávil celou kariéru. Dvě sezony na Nou Camp mu stačily, aby nad hlavu zdvihl tři trofeje a nastřílel 38 gólů. Poté jeho cena podruhé zlomila dobový přestupový rekord. V roce 1984 zamířil za tehdy astronomických 6,9 milionů liber do Neapole, týmu, který v předešlé sezoně jen o bod unikl sestupu ze Serie A.

Přestupu do Neapole ale dodnes nemůže Maradona litovat. V italském klubu strávil osm let, během kterých v 212 zápasech nastřílel 88 gólů. Dvakrát slavil ligový titul, jednou s Neapolí opanoval italský pohár a jednou i pohár UEFA. Dodnes je Maradona vynášen fanoušky Neapole za jeho oddanost klubu, a dokonce se stal i čestným občanem tohoto města.

Fabrizio Ravanelli (z Juventusu do Middlesbrough)

V roce 1996 vstřelil italský útočník Fabrizio Ravanelli rozhodující branku, který ve finále Ligy mistrů rozhodla o výhře Juventusu nad Ajaxem. V ten moment si jen málokdo dokázal představit, že opěvovaný střelec bude o dva měsíce později hráčem Middlesbrough.

Ambicemi nešetřící Middlesbrough přivedlo v roce 1996 střelce Juventusu za bezmála 8,5 milionu liber a učinilo z něj nejlépe placeného fotbalistu v Anglii. Ravanelliho výkony nebyly vůbec špatné, ve všech soutěžích nastřílel v premiérové sezoně v Anglii 31 gólů. Výkony celého Middlesbrough však výrazně pokulhávaly. Tým se sice dostal do finále ligového poháru i FA Cupu, v Premier League se ale nevyhnul sestupu. Po jediné sezoně tak Ravanelli Middlesbrough opustil a zamířil do Marseille.

Sebastian Giovinco (z Juventusu do Toronta)

V případě Giovinca MLS dokázala, že umí nalákat i jiné hráče než ty, kteří si chtějí na sklonku své kariéry přilepšit. Giovinco zamířil do Ameriky v roce 2015, v osmadvaceti letech. Život v Kanadě si užívá i díky ročnímu platu 7 milionů dolarů, což z něj dělá nejlépe placeného hráče MLS. Třicetiletý útočník je navíc velmi produktivní, v 89 zápasech, které za Toronto odehrál, nastřílel 57 branek a na dalších 34 přihrál.

Kevin Keegan (z Hamburku do Southamptonu)

Kevin Keegan, hráč, kterého Pelé v roce 2004 zařadil mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů zažíval hráčské úspěch v Liverpoolu, se kterým v letech 1973 a 1976 dvakrát vyhrál pohár UEFA a jednou PMEZ. Z Britských ostrovů se poté přestěhoval do Německa, kde s tamním Hamburgerem SV získal v roce 1979 ligový titul. V roce 1978 a 1979 se mu dostalo výrazné individuální pocty, když dvakrát po sobě získal Zlatý míč.

Keegan byl výraznou fotbalovou superstar a své příští angažmá si mohl vybírat z těch nejlepších předních klubů. O to překvapivější bylo, že se nakonec rozhodl pro Southampton, nováčka nejvyšší anglické soutěže. U Saints strávil dvě sezony, během který nastřílel 41 gólů. Poté znovu změnil působiště - vydal se na misi do Newcastlu, kterému pomohl postoupit do první anglické ligy.

Jay-Jay Okocha (jako volný hráč do Boltonu)

Nigerijský kouzelník se po čtyřech letech strávených v PSG, které jej v roce 1998 koupilo za 10,5 milionu liber z Fenerbahce, stal volným hráčem. Jako své další angažmá si v roce 2002 vybral Bolton, který v předešlé sezoně obsadil až šestnácté místo v Premier League.

Pod vedením Sama Allardyce nebyl v anglické lize gólostrojem, v první sezoně se trefil sedmkrát. Fanoušky celé Premier League však udivoval a bavil svými technickými a drzými finesami.

Edgar Davids (jako volný hráč do Barnetu)

V jakém týmu by měl hráč formátu Edgara Davidse završit svoji fotbalovou kariéru? Kde by měl bývalý hráč Ajaxu, Barcelony, obou milánských týmů nebo třeba Tottenhamu odehrát poslední soutěžní zápasy? Trojnásobný italský šampion, trojnásobný holandský šampion, vítěz poháru UEFA a Ligy mistrů se rozhodl. Poslední roky své kariéry strávil v Crystalu Palace a Barnetu FC, týmu z páté nejvyšší anglické ligy.

