Premier League - Romelu Lukaku: Pro Mourinha jsem připraven i projít cihlovou zdí

Dnes 15:45 - Nejnovější posilou Manchesteru United je Romelu Lukaku, za něhož Everton zinkasuje až 90 miliónů liber. Belgický útočník se znovu setká s José Mourinhem. Pod portugalským koučem už jednou pracoval v Chelsea, kde se však příliš nepohodli a Mourinho Lukakua odstavil. Ten pak musel zamířit na hostování. Nyní Lukaku tvrdí, že Special One byl jedním z hlavních faktorů, proč se pro Red Devils rozhodl.

Ve 24 letech se Romelu Lukaku opět shledá v kabině s José Mourinhem. Když spolu pracovali v Chelsea, nebylo to pro Lukakua příjemné. José Mourinho zpochybnil jeho mentalitu a Lukaku byl odeslán na hostování. Lukaku podle Mourinha zvolil tuto cestu kvůli tomu, že mu v Chelsea nezaručil místo útočníka číslo 1.

Lukaku poté v roce 2014 přestoupil do Evertonu. Nyní na něm Karamelky řádně vydělaly. Do Manchesteru United jej prodaly za obrovskou sumu, která se může vyšplhat až na 90 miliónů liber. Navíc Toffees získali Wayna Rooneyho.

Lukaku se do Manchesteru United těší a tvrdí, že právě José Mourinho byl jedním z hlavních důvodů, proč se pro přesun na Old Trafford rozhodl.

„Ano, bylo tomu tak. Abych řekl pravdu, tak když jsem se o hře něco naučil, věděl jsem, že je to manažer, pod kterým chci hrát, pokud bych někdy dostal tu šanci.“

„Měl jsem příležitost pod ním pracovat, když mi bylo 20 let a byl jsem v Chelsea. Nešlo to tak, jak jsem očekával, ale už jsme se posunuli oba dál.“

„Máme skvělý vztah. Ví, že kvůli němu jsem schopný projít cihlovou zdí.“

„Jsem opravdu nadšený, že budu pod ním opět pracovat a budu se zlepšovat. Chci se pokusit vyhrávat trofeje. Chci být v šatně s velkými hráči. To je něco, co jsem vždy chtěl. Věřím, že mi to pomůže.“

„Věděl jsem o zájmu Manchesteru United zhruba rok - rok a půl. Častokrát jsem s manažerem mluvil. Věděl jsem, co mám očekávat. Budu součástí nevětšího klubu na světě. Doufám, že mu pomůžu k trofejím. To je můj sen.“

„Jsem opravdu vděčný, že mám možnost být součástí tohoto klubu.“

