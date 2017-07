Premier League - Diego Costa schází na začátku přípravy Chelsea

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Diego COsta

Včera 16:48 - Pomohl týmu k zisku titulu, ale stal se nežádoucím. Diego Costa nebude v příští sezóně oblékat dres Chelsea s takřka stoprocentní jistotou. Útočník, který je na odchodu ze Stamford Bridge se ani nezapojí do letní přípravy. Podle zdrojů SkySports se na tom dohodly obě zainteresované strany. Zatím není jisté, kde bude Diego Costa v nové sezóně nastupovat.

Během pondělí Chelsea zahájila letní přípravu na novou sezónu, v níž bude obhajovat mistrovský titul v Premier League. V kádru schází Diego Costa, i když je stále oficiálně hráčem Blues. Nejlepší střelec týmu si hledá nové angažmá.

Krátce po zisku trofeje pro mistra ligy Diego Costa prohlásil, že s ním veden Chelsea nepočítá. Měl takovou informaci obdržet od Antonia Conteho. Vše nasvědčuje tomu, že je to naprostá pravda. Diego Costa chybí na začátku letní přípravy.

Velký zájem o něj má Atlético Madrid. Očekává se, že obdrží nabídku. I Diego Costa je návratu do španělské metropole nakloněn, jenomže je tady jeden problém. Atlético je v trestu a nemůže do konce roku zaregistrovat nové hráče. Diego Costa by tak byl půl roku bez soutěžního zápasu.

