Premier League - Jak by mohla vypadat sestava Manchesteru City ve druhé Guardiolově sezoně?

© espnfc.com, thesun.co.uk - Potvrzené i potenciální posily Manchesteru City

1 Líbilo se

Dnes 07:51 - Manchester City začal s letními přestupy už na konci května, kdy z Monaka přivedl ofenzivního záložníka Bernarda Silvu. Z Benfiky Citizens získali nového gólmana Edersona. V součtu 77 milionů liber. Ani tak nemá Manchester dost a další přestupy jsou více než pravděpodobné.

Začátek uplynulé sezony se Manchesteru City vydařil a zdálo se, že Guardiola bude hned ve své první sezoně v Premier League horkým kandidátem na titul. Dominance Citizens však začalo postupem času opadat a nakonec z toho bylo „až třetí místo v ligové tabulce. Patnáct bodů za mistrovskou Chelsea.

Na jakých místech tedy musí Pep Guardiola svoji sestavu posílit, aby byl v boji o titul i na evropské scéně stabilnější a úspěšnější?

Formace

Guardiola zakončil sezonu 2016/17 s formací 4-1-4-1. Yaya Touré, pod španělským manažerem původně zavržený hráč, hrál roli defenzivního záložníka a před ním se pohybovala silně ofenzivní čtveřice záložníků s neméně kvalitním útočníkem na hrotu.

zdroj: skysports.com

Pokud Ikayi Gündoganovi vydrží v příští sezoně zdraví a Yayovi Tourému kondice, mohl by se Guardiola vrátit ke konzervativnějšímu rozestavení 4-2-3-1 se dvěma štítovými záložníky. Šestačtyřicetiletý manažer rád experimentuje s rozestavením i posty hráčů samotných. Více možností se mu otevírá i na hrotu. Zde má k dispozici zkušeného Sergia Agüera a teprve dvacetiletého Gabriela Jesuse, který na konci sezony naznačil svůj talent a potenciál. Ani na předchozích manažerských štacích se však Guardiola ke hře na dva útočníka neuchyloval. Fanoušci tak ke své škodě Jesuse po boku Agüera v jednom zápase pravděpodobně neuvidí.

Obrana

Největší rezervy a mezery měl Manchester City v obraně. Guardiola si do nového působiště přivedl gólmana Claudia Brava. Chilskému gólmanovi se však příliš nedařilo a často byl terčem posměchu, že kterákoliv střela, která jde na jeho bránu, končí gólem. I to je důvod nákupu nového gólmana. Třiadvacetiletý Ederson v uplynulé sezoně odchytal za Benfiku 27 ligových utkání. V nich inkasoval pouze 12 branek a hned 18krát udržel čisté konto. Na jeho úkor opustil Manchester Willy Caballero, který jako volný hráč zamířil do Chelsea. Otazníky se nadále vznáší nad Joem Hartem, který již minulou sezonu strávil na hostování v Turíně.

Co si v tomto přestupovém období vyžádá kompletní obměnu, jsou posty krajních obránců. Gaelu Clichymu i Bacary Sagnovi skončila smlouva a klub opustili jako volní hráči. Kontrakt vypršel i Pablu Zabaletovi, který se již stihl upsat na dva roky West Hamu.

zdroj: skysports.com

Jako ideálního náhradu na post pravého obránce si Manchester City vyhlédl Kylea Walkera, šestadvacetiletého beka Tottenhamu. Walkera však ke Spurs váže dlouhodobý kontrakt, který ještě zvyšuje jeho cenu. Tottenham, jmenovitě Daniel Levy, si za svého hráče cení alespoň na 50 milionů liber.

Dalšími krajními obránci, kteří jsou s přestupem do Manchesteru spojováni, jsou Ryan Bertrand ze Southamptonu či Benjamin Mendy z Monaka.

Ve středu obrany Guardiola pravděpodobně neplánuje radikální změny. Věří loňské posile Johnu Stonesovi i Nicolasovi Otamendimu. Svoji kvalitu i zkušenosti ještě prokáže i uzdravený Vincent Kompany.

Záloha

Příchod Bernarda Silvy ještě zvýšil konkurenci i kvalitu manchesterských ofenzivních záložníků. Můžete vynechat 43milionového Bernarda Silvu, když se o místo v sestavě hlásí 37milionový Leroy Sané, 49milionový Raheem Sterling a 55milionový Kevin De Bruyne? Nadále platný a pro hru Manchesteru důležitý je i jednatřicetiletý David Silva. Guardiolu na první pohled čekají velmi příjemné starosti se skládáním základní sestavy. Z druhého pohledu však srší opatrnost. Pep Guardiola musí vytěžovat své drahé posily rovnoměrně. Všichni draví a mladí talenti, kterými Manchester disponuje, totiž budou chtít hrát co nejvíc.

Přetlak talentu a kvality by se ještě zvýšil v případě, že by Citizens ulovili Alexise Sáncheze. Chilskému křídelníkovi zbývá do konce smlouvy s Arsenalem pouhý rok, a přestože Arséne Wenger deklaroval, že Alexise neprodá žádnému týmu z Premier League, Manchester City je neodbytným zájemcem. Citizens za klíčového hráče Gunners nabízí 50 milionů liber, zatímco londýnský klub se nespokojí s ničím menším než s 80 miliony.

zdroj: skysports.com

Velké hráčské změny se nečekají na pozici defenzivních záložníků. Yaya Touré si své odehraje i ve čtyřiatřiceti letech, jako záskok je připraven Fernandinho i po dlouhé době uzdravený Ilkay Gündogan.

Útok

Na pozici útočníka nepotřebuje Pep Guardiola příliš posilovat. Má k dispozici ideální kombinaci - zkušeného a nadále klíčového Sergia Agüera, vedle kterého roste mladík Gabriel Jesus, aby pozvolna přebíral jeho pozici. Dvacetiletý Brazilec vlétl do Premier League ve velkém stylu. V lednu zasáhl do čtyř zápasů, ve kterých vstřelil tři branky. Poté se sice nakrátko zranil, na poslední kola se ale znovu vrátil, aby v pěti utkáních přidal další čtyři zásahy. Přesto se Manchester s rozmarem bohatých sobě vlastním zajímá o Pierre-Emericka Aubameyanga z Borussie Dortmund. S pozicí hrotového útočníka má z minulé sezony rozsáhlé zkušenosti i Alexis Sánchez, další z přestupových cílů City.

Může Manchester City vyhrát titul?

S týmem, který má na papíře, je Manchester City již nyní jedním z hlavních kandidátů na titul. Je otázkou, jakým způsobem Pep Guardiola postaví svoji sestavu. Z dlouhého seznamu talentovaných a hvězdných hráčů se totiž do základní sestavy vejde jen jedenáct z nich.

Manchester City skóroval méně a inkasoval více gólů než první dva týmy uplynulé sezony, tedy Chelsea a Tottenham. Výrazným posílením ofenzivy by se měl stát Bernardo Silva a další případné posily, které jsou s Manchesterem spojovány. Posledním dílkem skládačky, který je třeba doplnit, jsou tak pozice krajních beků, kteří zpevní defenzivu a podpoří i ofenzivu týmu.

Ondřej Pražák / skysports.com