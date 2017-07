Premier League - Druhá letní posila pro Chelsea. Z AS Řím získala za 34 milionů liber Antonia Rüdigera

© zimbio.com, skysports.com, fotbalportal.cz - Rüdiger bude hráčem Chelsea

1 Líbilo se

Dnes 17:32 - Německý obránce Antonio Rüdiger dokončil svůj přestup z AS Řím do Chelsea, které se upsal na pět let. Oba kluby se v sobotu dohodly na přestupové částce ve výši 34 milionů liber a německý reprezentant se stal druhou letní posilou letošního mistra Premier League.

K jednání se podle Sky v sobotu dostavili do anglické metropole agenti zodpovědní za jednání a výsledkem byla dohoda mezi oběma kluby, která by i s bonusy měla čítat 34 milionů liber.



Rüdiger tudíž dnes podstoupil v Londýně lékařskou prohlídku a dohodl se s klubem na podmínkách pětileté smlouvy, která jej na Stamford Bridge udrží do roku 2022.



Německý stoper, který poslední dvě sezóny strávil v Serii A, se tak stal druhou letní posilou týmu Antonia Conteho, který už dříve přivedl bývalého brankáře Manchesteru City Willyho Caballera.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz