Premier League - Na Mahreze nepřišla žádná nabídka, říká manažer Leicesteru

© skysports.com, fotbalportal.cz - Riyad Mahrez

0 Líbilo se

Dnes 10:38 - Loni pomohl Leicesteru k senzačnímu titulu a prahly po něm velké kluby v čele s Arsenalem. Riyad Mahrez ovšem setrval u Foxes. Letošní sezóna už mu tolik nevyšla, ale i tak se očekávalo, že může přestoupit. Ovšem Craig Shakespeare, hlavní manažer Leicesteru, nyní uvedl, že klub na Mahreze žádnou konkrétní nabídku dosud neobdržel a očekává, že alžírský reprezentant zůstane oddaný Liškám.

Riyad Mahrez přestoupil do Leicesteru v lednu roku 2014, když přišel z Le Havru. V sezóně 2014/2015 pomohl klubu k záchraně v nejvyšší soutěži. A o rok později? Mahrez slavil s podceňovaným týmem naprosto senzační titul.

Následně byl spojován s přestupem do Arsenalu, ale z toho nakonec sešlo. Londýnský klub má mít o Mahreze zájem i letos v létě, ale Craig Shakespeare, manažer Foxes, prohlásil, že žádné nabídky na Mahreze zatím nepřišly. Také ale uvedl, že zklamán z nedávného veřejného Mahreze prohlášení o tom, že by rád Leicester opustil.

„Nebojíme se. Jestli může být zklamáním to, když hráč veřejně vystoupí s prohlášením o tom, že by rád odešel? Ano, zklamání to je.“

„Myslím si, že musíme hledat i informace, které se skrývají za tím vším. Musíme pochopit Riyadovy obavy, ale dokud je pod smlouvou u nás a nejsou tady žádné nabídky, pak se musíme chovat jako profesionálové a on také.“

„Musí být plně oddaný našemu týmu. Také očekávám, že tak udělá.“

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz