Premier League - Problém pro United. Everton navýšil Lukakovu cenu na 90 milionů liber

© manutdmania.com, fotbalportal.cz - Romelu Lukaku

0 Líbilo se

Dnes 19:31 - Ještě včera to vypadalo, že přestup belgického kanonýra Romela Lukaka na Old Trafford je takřka hotovou věcí, jenže Everton se podle zdrojů televizní stanice Sky rozhodl hrát vyčkávanou a po Manchesteru United požaduje za transfer další bonusy, které by mohly konečnou částku navýšit až na 90 milionů liber.

United věří, že v nejbližší době dokončí podpis belgického útočníka a s The Toffees se včera dohodli na přestupové částce ve výši 75 milionů liber. Jenže podle Sky chce Everton na přestupu co nejvíce vydělat a po United požaduje několik doplňků, které by cenu mohly navýšit až na 90 milionů liber.



Lukaku je v současné době v Los Angeles, kde trénuje se záložníkem United Paulem Pogbou a očekává se, že se po podstoupení lékařské prohlídky rovnou přidá k Manchesteru United na americkém turné.



Lukakova budoucnost na Goodison Parku vypadá už delší dobu značně nejistě, belgický reprezentant totiž v březnu odmítl podepsat v klubu novou lukrativní smlouvu a během reprezentační přestávky prohlásil, že už ví, kde leží jeho budoucnost.



Čtyřiadvacetiletý útočník byl kromě Manchesteru United i v hledáčku Chelsea, manažer José Mourinho ale kvůli ztrátě Zlatana Ibrahimoviče hledá novou posilu do útoku a vyhlédl si právě svého bývalého svěřence z londýnské Chelsea.



Kromě Lukaka pracoval Manchester United také na přestupu španělského reprezentanta Álvara Moraty, po sérii odmítnutých nabídek ze strany Realu Madrid ale nedávno jednání definitivně ukončil.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz