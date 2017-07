Premier League - Jak by v nadcházející sezoně mohla vypadat sestava Tottenhamu?

© thesun.co.uk - Dvě nejzmiňovanější posily Tottenhamu

Dnes 09:01 - Mauricio Pochettino má za sebou další povedenou sezonu na lavičce Tottenhamu. V Lize mistrů sice Spurs nepřesvědčili, v Premier League ale byli prakticky jediným týmem, který v závěru sezony oddaloval mistrovské oslavy Chelsea. I letos bude Tottenham chtít soupeřit o ligový titul. Na výkony z Premier League bude muset navázat i v Lize mistrů.

Zatímco ostatní týmy se již pustily do letního posilování, Tottenham zatím žádný přestup neuskutečnil. Mladá a kompaktní sestava příliš posilovat nepotřebuje, přesto jsou jména hráčů, kteří jsou s přesunem do Tottenhamu spojováni.

Rozestavení

V pozdější fázi uplynulé sezony Mauricio Pochettino ukázal svoji taktickou flexibilitu. Zpočátku ročníku 16/17 však hrál s hojně používanou formací 4-2-3-1. Takto Spurs odehráli 21 zápasů.

Druhou a možná ještě účinnější variantou je rozestavení spoléhající na tříčlennou obranu a neúnavné wing-backy. Pro takovou formaci má Pochettino ideální hráče. Erica Diera posunul z pozice defenzivního záložníka do role středního obránce, což je Dierova přirozená pozice. Na krajních hřiště se argentinský manažer mohl spolehnout na rychlé duo Kyle Walker a Danny Rose. Na lavičce byl navíc připraven zaskočit Kieran Trippier, jehož silnou stránkou jsou centry, a Ben Davies, který je na podobně rozestavení zvyklý z reprezentace Walesu.

Obrana

Hugo Lloris bude nadále kapitánem a oporou Tottenhamu, jelikož podepsal nový dlouhodobý kontrakt, který jej k Tottenhamu váže do roku 2022. Ani obranná dvojice se neměnní. Toby Alderweireld a Jan Vertonghen - spoluhráči z belgické reprezentace - budou Pochettinovou první volbou i nadále. Dominanci těchto dvou obránců odnáší Rakušan Kevin Wimmer, který loni nastoupil pouze do deseti zápasů, a proto není se svojí vytížeností spokojen.

Danny Rose by se měl znovu postavit na pozici levého obránce hned poté, co doléčí své zranění. Do té doby jej zastupuje Ben Davies. Jediné pochybnosti se tak točí kolem Kylea Walkera. O sedmadvacetiletého pravého obránce velmi stojí Manchester City, a tak je otázkou, zda Walker přestoupí, nebo zůstane. Tottenham si jej velmi cení a od Manchesteru požaduje minimálně 50 milionů liber.

Kdyby Walker odešel, mohl by jej na pravé straně obrany zastoupit Kieran Trippier. Šestadvacetiletý obránce přišel z Burnely, odkud jej Tottenham před dvěma lety koupil za necelých 5 milionů liber. V uplynulé sezoně Trippier zasáhl do dvaadvaceti zápasů, ve kterých zaznamenal 7 asistencí. Před několika dny prodloužil Trippier smlouvu s Tottenhamem až do roku 2022. I kdyby Trippier Walkera zastoupil, musel by se Tottenham poohlížet po novém krajním obránci. V úvahu připadá třiadvacetiletý Ricardo Pereira z Porta. Portugalec loni hostoval v Nice, za které vstřelil 2 góly a na další 4 přihrál. Ve smlouvě má i výkupní klauzuli na 22 milionů liber. Vedle Pereiry je Tottenham spojován s Joelem Veltmanem z Ajaxu, Jeremy Toljanem z Hoffenheimu či Benjaminem Henrichsem z Bayeru Leverkusen.

Tottenham je úspěšný i co se týče zapracovávání mladých hráčů do základní sestavy. Proto Spurs pokukují po Ryanu Sessegnonovi, teprve sedmnáctiletém levém obránci z Fulhamu. Talentovaný teenager si ale vybudoval stabilní pozici v základní sestavě Fulhamu, a proto má na přestup do lepšího týmu spoustu času.

Záloha

Záloha Tottenhamu je už nyní na velmi dobré úrovni. Moussa Dembélé tvoří spolu s Victorem Wanyamou údernou a takřka neprostupnou dvojici. Díky jejich hře má trojice Eriksen-Alli-Son prostor pro své ofenzivní kousky. Christian Eriksen v minulé sezoně rozšířil své statistiky o 12 vstřelených gólů a 23 asistencí. Dele Alli se trefil 22krát a 13krát asistoval a Heung-Min Son přidal k 21 brankám 10 gólových přihrávek.

Pochettino nechce příliš narušovat svůj střed zálohy, ve kterém občas využívá i Erica Diera nebo jednadvacetiletého Harryho Winkse. Proto je edinou zmiňovanou posilou, která by mohl posílit střed hřiště Spurs, Ross Barkley z Evertonu. Za jednoho ze svých klíčových hráčů si ale Everton žádá až 50 milionů liber. Tottenham však nemusí panikařit, Barkleymu, který nechce prodloužit kontrakt, za rok končí smlouva, a proto by jeho cena mohla postupně klesat.

Kde by Tottenham mohl posílit jsou útočná křídla. S přestupem do Tottenhamu byl spojován Thomas Lemar, levé křídlo Monaka. Dalším možným přestupovým cílem by mohl být Suso z AC Milán. Třiadvacetiletý pravý křídelník se neprosadil v Liverpoolu a za milion liber odešl do AC Milán, aby v uplynulé sezoně nastřílel 7 gólů a na dalších 9 přihrál.

Na odchodu je pravděpodobně Moussa Sissoko, hrubě nevydařený nákup loňského léta. Sedmadvacetiletého záložníka Tottenham přivedl z Newcastlu za neuvěřitelných 30 milionů liber. Francouz nezopakoval své výkony z EURA, v Tottenhamu se vůbec neprosadil a sezonu označil za nejhorší v jeho kariéře.

Útok

Jak chcete posílit útok, když máte v týmu nejlepšího střelce Premier League posledních dvou sezon. Třiadvacetiletý Harry Kane v prosinci podepsal novou pětiletou smlouvu a podle svých vlastních slov by se chtěl stát legendou Spurs.

Malý otazník visí nad Vincentem Janssenem. Holandskému útočníkovi se premiérová sezona u Spurs příliš nevydařila. Díky několikatýdenním zraněním Harryho Kanea Janssen dostal prostor v základní sestavě, góly ale dával převážně z penalt. I tak zakončil sezonu s 6 vstřelenými brankami a 4 asistencemi. O Janssena se zajímá Borussia Mönchengladbach, Pochettino je ale trpělivý manažer a jeho trpělivost se mu již několikrát vyplatila. Erik Lamela nehrál po svém příchodu do Tottenhamu vůbec dobře, Pochettino mu však věřil a v předloňské sezoně byl jedním z nejlepších hráčů Spurs. To samé se dá říci i o Sonovi. Jeho první sezona nebyla povedená, ve druhé však nastřílel jednadvacet gólů. O Janssenově budoucnosti rozhodne druhá sezona.

Ondřej Pražák / skysports.com