Premier League - Sánchez i Özil představili vedení Arsenalu požadavky na prodloužení smlouvy

Dnes 12:43 - Arsenal získal na post útočníka hvězdného Alexandreho Lacazetta. Některé problémy však ani padesátimilionová posila nevyřešila. Konec Sánchezovy a Özilovy smlouvy se den ode dne blíží. Oba klíčoví hráči Arsenalu měli vedení sdělit své požadavky, které rozhodně nejsou skromné.

Alexis Sánchez přišel do Arsenalu v létě 2014, kdy jej Gunners koupili z Barcelony za 36 milionů liber. Od té doby odehrál za Arsenal 144 zápasů, ve kterých nastřílel 72 gólů a na dalších 42 přihrál. Chilan se tak stal klíčovým ofenzivním hráčem Wengerova týmu.

O rok déle působí v Arsenalu Mesut Özil, za kterého Arsenal vyplatil Realu Madrid v roce 2013 více než 42 milionů liber. Německý ofenzivní záložník nastoupil v dresu Gunners do 161 zápasů. V nich vstřelil 32 branek a u 57 gólů asistoval. Vedle Sáncheze jako zakončovatele je tak Özil důležitým tvůrcem hry Arsenalu.

Oběma hráčům však zbývá pouhý rok do konce smlouvy a jejich prodloužení je zatím v nedohlednu. Sánchez i Özil měli vedení Arsenalu sdělit konkrétní představy o tom, jak by měly nové smlouvy vypadat. Chilan Alexis požaduje týdenní mzdu ve výši 400 tisíc liber. To je o celých 125 tisíc liber týdně více, než Arsenal hráči dosud nabízel. O něco nižší očekávání má Mesut Özil, ten by si od nové smlouvy sliboval 350 tisíc liber týdně.

Zejména v případě Alexise Sáncheze Arsenal čelí vážnému dilematu. Pokud Alexis neprodlouží, nabízejí se Arsenalu dva možné scénáře. Buď hráče prodá ještě toto léto, dokud je jeho cena co nejvyšší, nebo si dopřeje ještě jednu sezonu se Sánchezem v sestavě s tím, že za rok hráč odejde zadarmo.

Arsenal nemíní prodávat své klíčové hráče v rámci Premier League - vážným zájemcem o Sáncheze je Manchester City. Nově příchozí Lacazette by mohl být pro Gunners potřebným impulzem, který by mohl přesvědčit Sáncheze i Özila, aby podepsali nové smlouvy a možná i slevili ze svých nároků.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk