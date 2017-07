Premier League - Pro Arsenal jsem se rozhodl díky historii, legendárním Francouzům i nejlepší předváděné hře v Anglii, řekl Lacazette

© skysports.com - Alexandre Lacazette

0 Líbilo se

Dnes 11:30 - Arsenal překonal klubový rekord a za 52 milionů liber přivedl útočníka Alexandreho Lacazetta. Šestadvacetiletý Francouz v prvním klubovém rozhovoru odhalil, co stálo za jeho rozhodnutím připojit se právě k Arsenalu. Roli hrála historie i linie francouzských hráčů v Arsenalu.

Šestadvacet let, 275 startů za Olympique Lyon, 129 gólů a 43 asistencí. Taková je základní charakteristika rekordní posily Arsenalu, která přišla za 52 milionů liber. Lacazette se Arsenalu upsal na pět let s tím, že týdně bude pobírat 200 tisíc liber. To z něj dělá nejlépe placeného hráče Arsenalu.

„Pochopitelně jsem velmi nadšený a poctěný, že můžu hrát za tak legendární a slavný klub, jakým je Arsenal,“ řekl Lacazette na úvod.

„V dětství jsem díky Thierry Henrymu a dalším francouzským hráčům snil o tom, že i já jednou obléknu dres Arsenalu. Sen se nyní stal skutečností.“

„Důležité je i to, že Arsenal je klub s bohatou a slavnou historií. Mám rád takové kluby. Rozhodl jsem se i díky manažerovi. Arséne Wenger pracuje v Arsenalu řadu let, což dokazuje stabilitu klubu. Navíc zde působí řada francouzských hráčů, což mi usnadní a urychlí zabydlení se v klubu.“

„Podle mého názoru Arsenal hraje nejlepší fotbal v Anglii, a proto jsem chtěl přestoupit právě sem. Při mém stylu, jakým hraji, využívám svoji rychlost i rychlost spoluhráčů. Jako útočník chci samozřejmě dávat góly, zároveň se ale chci podílet na kreativitě celého týmu,“ uzavřel francouzský útočník

Ondřej Pražák / mirror.co.uk