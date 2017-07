Premier League - Přestupová bomba léta. Alexandre Lacazette je za 52 milionů liber hráčem Arsenalu

© sportinglife.com - Alexandre Lacazette

Dnes 18:57 - Arsenal dokončil jeden z největších přestupů léta, když za částku, která údajně může dosáhnout až 52 milionů liber, přivedl útočníka Lyonu Alexandre Lacazetta. Francouzský reprezentant po dohodě mezi oběma kluby úspěšně prošel v Londýně lékařskou prohlídkou a na Emirates Stadium ve středu podepsal pětiletou smlouvu.

Přestože se Arsenal rozhodl přestupovou částku nezveřejňovat, podle Sky Sports měla dohoda mezi oběma kluby čítat až 52 milionů liber včetně bonusů.



„Jsme velice rádi, že se Alexandre připojí k našemu týmu. Už několik let prokazuje, že je efektivním zakončovatelem, který má čich na góly,“ prohlásil manažer Arséne Wenger pro oficiální stránky Arsenalu.



„Kromě toho má velice zajímavé technické kvality a silnou osobnost, takže pro náš tým bude vítanou posilou a v příští sezóně nám pomůže bojovat o ty nejvyšší příčky.“



Šestadvacetiletý útočník o víkendu odcestuje se svými novými spoluhráči na předsezónní turné do Austrálie a jeho domácí debut by mohl přijít 29. července v Emirates Cupu proti Benfice, nebo o den později proti Seville.



Arsenal měl o hvězdného útočníka dlouhodobý zájem, a přestože se Lacazette v létě dohodl na přestupu do Atlétika Madrid, pomohl Kanonýrům přestupový trest pro španělský klub, který dohodu zhatil.



Arsenal poté sice neuspěl s úvodní nabídkou ve výši 39 milionů liber, nakonec se ale s francouzským klubem domluvil a jeho přestupová částka přepíše rekord, který už čtyři roky držel Mesut Ozil, který přicházel z Realu Madrid za 42,5 milionu liber.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz