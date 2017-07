Premier League - Olivier Giroud: Chci pokračovat na své cestě v Arsenalu

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Olivier Giroud chce zůstat v Arsenalu

2 Líbilo se

Dnes 16:55 - Na cestě do Arsenalu je Alexandre Lacazette, který by měl velmi brzy přestoupit z Lyonu. To by mohlo znamenat starosti pro Oliviera Girouda. O něm se hovořilo, že by mohl z Emirates Stadium odejít. Nejčastěji byl spojován s West Hamem. Ale nyní francouzský útočník prohlásil, že chce pokračovat v Arsenalu. Chce s ním získávat trofeje a chce na hřišti nechat všechno. Opravdu v klubu setrvá?

Arsenal i Lyon už se měly dohodnout na přestupové částce a Alexandre Lacazette by se měl velmi záhy stát novou posilou Gunners. To jistě pozorně sleduje i Olivier Giroud. Příchod jeho krajana by jej mohl odsunout na druhou kolej.

Olivier Giroud už je nějakou dobou spojován s možným odchodem do West Hamu, kde jej o něj zájem. On sám však tvrdí, že chce zůstat loajální vůči Kanonýrům a chce v klubu zůstat.

„Vyhrál jsem ve své kariéře už několik trofejí, což je ta nejdůležitější věc, ale je tady pak ještě jedna věc, která je pro mě důležitá.“

„A to je, aby si mě lidé pamatovali jako loajálního bojovníka na hřišti - pro svůj tým udělám vždy jen to nejlepší.“

„To je ten důvod, proč chci pokračovat na své cestě v Arsenalu. Chci mu dát ze sebe to nejlepší.“

„Rád bych vyhrál další titul, nebo i více titulů, do té doby, co tady mám platný kontrakt. Je tady motivace dělat vždy jen to nejlepší. Chci, aby byla na mě má rodina pyšná.“

V lednu podepsal třicetiletý útočník s Arsenalem novou smlouvu na dva a půl roku. I přesto, že přiznal, že jeho herní čas není takový, jaký by chtěl.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz