Premier League - 10 nejlépe zakončujících útočníků Evropy. Koupí Lacazetta Arsenal získá toho nejlepšího

Dnes 13:21 - Útočníci jsou ve fotbale nejlákavější a nejlukrativnější zboží. Právě na nich leží tíha odpovědnosti za střílení gólů, nejcitovanější fotbalové statistiky. Během letošního přestupového období se nejčatěji zmiňuje jméno Álvara Moraty, Romelua Lukakua či Alexandreho Lacazzeta. Poslední jmenovaný by měl zamířit do Arsenalu, který by tak získal nejproduktivnějšího útočníka Evropy.

Fotbalový web squawka.com podle produktivity seřadil deset nejlepších útočníků z předních evropských soutěží. Žebříček bere v potaz gólové statistiky z posledních třech sezon, rozhodujícím aspektem je úspěšnost střelby, tedy procentuální podíl mezi vstřelenými góly a střelami na bránu. Aby byl tento podíl relevantní, musel útočník během třech let nastřílet alespoň čtyřicet gólů.

10. Olivier Giroud (Arsenal)

2014/15: 14 gólů (ve 27 zápasech)

2015/16: 16 gólů (ve 38 zápasech)

2016/17: 12 gólů (ve 29 zápasech)

Celkem: 42 gólů (v 94 zápasech)

Úspěšnost střelby: 24,42 %

Třicetiletý Giroud je první volbou pro francouzského reprezentačního trenéra Didiera Deschampse. V předchozích sezonách byl klíčovým útočníkem i v Arsenalu, v uplynulé sezoně jej ale Arséne Wenger využíval spíše jako střídajícího žolíka. I jako hráč z lavičky ale v Premier League nastřílel výborných 12 gólů.

zdroj: squawka.com

9. Mauro Icardi (Inter Milán)

2014/15: 22 gólů (ve 36 zápasech)

2015/16: 16 gólů (ve 33 zápasech)

2016/17: 24 gólů (ve 34 zápasech)

Celkem: 62 gólů (ve 103 zápasech)

Úspěšnost střelby: 25,2 %

Mauro Icardi to neměl v Interu jednoduché poté, co ve své biografii otevřeně a kriticky mluvil o některých spoluhráčích a o skalních fanoušcích Interu. Nějaký čas na něj příznivci Interu skandovali neslušné pokřiky, Icardovy výkony na hřišti je ale přinutily vzít útočníka na milost.

Čtyřiadvacetiletý argentinský útočník přišel do Interu v roce 2014, kdy jej milánský klub koupil za 11 milionů liber ze Sampdorie. Od té doby se stal jedním z klíčových hráčů Interu. V právě skončení sezoně se v lize trefil 24krát, stal se nejlepším střelcem klubu a čtvrtým nejlepším střelcem Serie A.

zdroj: squawka.com

8. Harry Kane (Tottenham Hotspur)

2014/15: 21 gólů (ve 34 zápasech)

2015/16: 25 gólů (ve 38 zápasech)

2016/17: 29 gólů (ve 30 zápasech)

Celkem: 75 gólů (ve 102 zápasech)

Úspěšnost střelby: 25,42 %

Před čtyřmi lety Tottenham usilovně hledal útočníka, který by se po odchodu Garetha Balea staral o střílení gólů. Spurs udělali několik kroků vedle. Emmanuel Adebayor byl ve střílení gólů náladový a povedené zápasy častěji střídaly ty nepovedené. Roberto Soldado, tehdy rekordní posila za téměř 30 milionů liber, se prosadil ještě méně než Adebayor. Po dlouhém hledání nakonec Tottenham zjistil, že pro světového útočníka nemusí chodit daleko.

V průlomové sezoně 2014/15 Harry Kane nastřílel 21 gólů. Nadšení z jeho raketového vzestupu krotily hlasy, které hovořily o jednosezónní hvězdičce, která brzy zhasne. Následující ročník Kane nastřílel 25 gólů a stal se králem střelců Premier League. V uplynulém ročníku byl nejlepším střelcem podruhé, a to navzdory několikatýdenním zraněním. Nezhasl. Získat Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce Premier League ve dvou po sobě jdoucích sezonách není nijak časté. Před Kanem se to povedlo pouze Robinu Van Persiemu, Thierry Henrymu a Alanu Shearerovi.

zdroj: squawka.com

7. Zlatan Ibrahimović (PSG a Manchester United)

2014/15: 19 gólů (ve 24 zápasech)

2015/16: 38 gólů (ve 31 zápasech)

2016/17: 17 gólů (ve 28 zápasech)

Celkem: 74 gólů (v 83 zápasech)

Úspěšnost střelby: 25,69 %

Ibrahimović je už nyní živoucí legendou, kterou buď obdivujete, nebo nenávidíte. Pětatřicetiletý útočník, který se dostal i do švédských slovníků prošel těmi nejlepšími evropskými kluby. Před začátkem loňské sezony se usadil i v Manchester United, aby si poprvé v kariéře podmanil i Britské ostrovy. Se sedmnácti góly se stal nejlepším střelcem Manchesteru United a celkově sedmým nejlepším střelcem ligy. S United vyhrál jak Anglický ligový pohár, tak Evropskou ligu. Jeho působení v Premier League a Manchesteru ale ukončilo vážné poranění kolenních vazů, kvůli kterému si až do ledna nezahraje. Poté by mohl opustit Evropu a jít dobývat americký kontinent.

zdroj: squawka.com

6. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

2014/15: 16 gólů (ve 33 zápasech)

2015/16: 25 gólů (ve 31 zápasech)

2016/17: 31 gólů (ve 32 zápasech)

Celkem: 72 gólů (v 96 zápasech)

Úspěšnost střelby: 25,71 %

Gabonský fotbalista, který by se typologicky hodil i na pozici křídelníka, si užívá roli středního útočníka. Osmadvacetiletý Aubameyang se v Dortmundu stal více než důstojnou náhradou za Roberta Lewandovského a každé přestupové období se o něj zajímají evropské velkokluby.

zdroj: squawka.com

5. Karim Benzema (Real Madrid)

2014/15: 15 gólů (ve 29 zápasech)

2015/16: 24 gólů (ve 27 zápasech)

2016/17: 11 gólů (ve 29 zápasech)

Celkem: 50 gólů (v 85 zápasech)

Úspěšnost střelby: 25,77 %

Devětadvacetiletý útočník někdy bývá ve stínu Cristiana Ronalda, i tak ale patří k jedněm z nejdůležitějších hráčů Realu Madrid. Svoji kvalitu však Karim Benzema nemůže dokazovat ve francouzské reprezentaci, ze které byl před dvěma lety kvůli podílení na vydírání spoluhráče vyloučen. S otazníkem by mohlo být i další pokračování v Realu Madrid, kdyby Bílý balet získal talentovaného a všemi žádaného Kyliana Mbappého.

zdroj: squawka.com

4. Diego Costa (Chelsea)

2014/15: 20 gólů (ve 26 zápasech)

2015/16: 12 gólů (ve 28 zápasech)

2016/17: 20 gólů (ve 35 zápasech)

Celkem: 52 gólů (v 89 zápasech)

Úspěšnost střelby: 27,37 %

Předminulá sezona byla pro Costu složitá stejně jako pro celou Chelsea. V uplynulém ročníku ale Costa potvrdil své mistrovství a pomohl Chelsea k zisku titulu. Nyní se však zdá, že je španělský útočník na odchodu. Antonio Conte s ním prý nepočítá, a proto se Costa rád vrátil do Atlética Madrid.

zdroj: squawka.com

3. Luis Suárez (Barcelona)

2014/15: 16 gólů (ve 27 zápasech)

2015/16: 40 gólů (ve 35 zápasech)

2016/17: 29 gólů (ve 35 zápasech)

Celkem: 85 gólů (v 97 zápasech)

Úspěšnost střelby: 29,11 %

Jeden ze tří nejnebezpečnějších útočníků v Evropě. Přestože jeho jihoamerický temperament je občas nestálý, to, že bude střílet góly, je sázka na jistotu. Suárez přišel do Barcelony v roce 2014, aby potvrdil pověst světového útočníka. Zatím nejlepší pro něj byla sezona 2015/16. V La Lize tehdy vstřelil 40 gólů, v součtu všech soutěží dokonce nastřílel 59 gólů.

zdroj: squawka.com

2. Carlos Bacca (Sevilla a AC Milán)

2014/15: 20 gólů (ve 37 zápasech)

2015/16: 18 gólů (ve 38 zápasech)

2016/17: 13 gólů (ve 32 zápasech)

Celkem: 51 gólů (v 107 zápasech)

Úspěšnost střelby: 31,29 %

Na druhém místě se možná překvapivě umístil Carlos Bacca, nynější útočník AC Milán. Třicetiletý útočník zamířil do Itálie před dvěma lety, kdy jej AC Milán za necelých 26 milionů liber koupil ze Sevilly. Během dvou sezon nastřílel 31 ligových branek. Bacca sice nestřílí tolik branek jako Suárez, s větší úspěšností však dokáže proměňovat své šance.

zdroj: squawka.com

1. Alexandre Lacazette (Olympique Lyon)

2014/15: 27 gólů (ve 33 zápasech)

2015/16: 21 gólů (ve 34 zápasech)

2016/17: 28 gólů (ve 30 zápasech)

Celkem: 76 gólů (v 97 zápasech)

Úspěšnost střelby: 31,67 %

Šestadvacetiletý Lacazette je produktem mládežnické akademie Lyonu. V tomto klubu strávil řadu let a odvděčil se spoustou nastřílených gólů. Nyní je však na spadnutí jeho přestup do Arsenalu, který by za něj měl utratit rekordní sumu.

zdroj: skysports.com

Ondřej Pražák / squawka.com