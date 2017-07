Premier League - Costa preferuje Atlético před Čínou. Chelsea by kvůli tomu mohla přijít o vidinu 50 milionů liber

© football365.com - Diego Costa

0 Líbilo se

Dnes 12:03 - Diego Costa před nedávnem zveřejnil zprávu od Antonia Conteho, ve které mu italský manažer říká, že pro další sezonu není zahrnut v jeho plánech. Španělský útočník preferuje návrat do Atlética Madrid, a to navzdory lukrativní nabídce. Kdyby Costa přestoupil místo do Číny do Atlética, tratila by na tom i Chelsea.

Atlético Madrid má nejen zakázané přestupy a registraci hráčů na soupisku, ani přestupový rozpočet madridského celku není nafukovací. Zatímco čínský klub Tianjian Quanjian nabízel za Costu 76 milionů liber, Atlético může zaplatit pouze 22 milionů liber plus další bonusy. I s nimi to ale není ani třetina toho, co nabízí čínský celek.

Sám Costa avizoval, že v sezoně, kdy se bude hrát Mistrovství světa, chce zůstat na očích reprezentačním trenérům, a proto do Číny neodejde. Kvůli tomuto, ze strany hráče poměrně logickému důvodu, by tak Chelsea mohla při Costově přestupu přijít až o 50 milionů liber, které by jinak připluly z Číny.

Diego Simeone je přesvědčený, že Atlético Costu získá, a to i přesto, že astronomické nabídce z Číny nemůže ani zdaleka konkurovat. Madridský klub má navíc až do ledna pozastavenou registraci hráčů na soupisku. I na to jsou ale v Atléticu připraveni. Pro Costu již mají připravený speciální tréninkový plán, který jej udrží v potřebné kondici i bez soutěžních zápasů.

Dnes osmadvacetiletý útočník přišel do Chelsea před třemi roky. Blues jej z Atlética Madrid vykoupili za 32 milionů liber. Během svého působení odehrál Costa za londýnský klub 120 zápasů. V nich vstřelil 58 gólů a na dalších 24 přihrál. Dvakrát v Premier League slavil mistrovský titul.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk