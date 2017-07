Premier League - José Mourinho je nešťastný kvůli nedostatku transferů

© footballfreeagent.com, fotbalportal.cz - José Mourinho není spokojený

Dnes 21:05 - Už v neděli odlétá Manchester United na předsezónní turné do USA. José Mourinho věřil, že na palubě bude mít alespoň tři nové posily, leč nestalo se. Zatím Red Devils letos v létě získali jen Victora Lindelöfa z Benfiky. Není vyřešen případný příchod Álvara Moraty, Nemanji Matiče, ani nikoho jiného. To se portugalskému kouči podle zdrojů SkySports vůbec nelíbí.

Manažer Manchesteru United by velmi rád získal do týmu Álvara Moratu, a co nejdříve, protože už v sobotu zahajují Rudí ďáblové letní přípravu a v neděli odlétají do Ameriky na předsezónní turné. Zástupci Álvara Moraty se v pondělí sešli s vedením Realu Madrid, aby diskutovali o jeho budoucnosti. Verdikt zatím není znám.

Každopádně na konci uplynulé sezóny José Mourinho jasně prohlásil, že má již vytipované hráče, které by chtěl do kádru a vše předal svým nadřízeným. V tomto případě je nejvíce zodpovědný Ed Woodward. Mourinho uvedl, že potřebuje 3-4 klíčové hráče.

Vedení mu ovšem přivedlo pouze obránce Lindelöfa. Portugalský lodivod přitom chtěl mít mužstvo co nejdříve pohromadě. Místo toho se bude měnit za pochodu. Klub opustil Zlatan Ibrahimovič, se kterým Manchester United neprodloužil smlouvu.

Je jasné, že nějaký útočník přijít musí. V klubu zůstává Wayne Rooney, který jistě neodejde dřív, než Manchester United získá nějakého jiného forwarda. Čeká se hlavně na Moratu.

Dalším případem je možný příchod Nemanji Matiče. Za toho si Chelsea vyhlédla náhradu v podobě Bakayoka z Monaka, ale dokud jej nepodepíše, Matiče pryč nepustí.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz