Premier League - Příchod Lacazetta se blíží. Francouzský útočník už dorazil do Arsenalu na lékařskou prohlídku

Dnes 16:01 - Chvíli to vypadalo, že Arsenal bude muset vycouvat. Lyon vzdoroval, ale teď to vypadá, že Alexandre Lacazette se přeci jen stane útočníkem Gunners. Francouzský reprezentant už v úterý dorazil do centra londýnského klubu, kde má projít lékařskou prohlídkou. Pokud vše dopadne dobře, očekává se, že podepíše smlouvu na 5 let. Mělo by se jednat o rekordní transfer Kanonýrů.

Oba kluby už by měly být dohodnuty. Arsenal s Lyonem se shodly na přestupové částce 52 miliónů liber, což by z Lacazetta udělalo nejdražšího hráče v historii Gunners. Nejprve byl Lacazette dohodnutý na přestupu do Atlética Madrid, ale poté, co byl potvrzen trest pro Atléti, z tohoto transferu sešlo.

Pak se začal zajímat Arsenal. Nabídku na 39 miliónů liber Lyon odmítl. Ovšem teď má být ve hře až 52 miliónů liber, na což francouzský klub už slyší. Lacazette se tak má stát nejdražším hráčem Arsenalu. Překoná příchod Mesuta Özila za 42,5 miliónu liber před 4 lety.

Alexandre Lacazette už je v Londýně a podstupuje lékařské testy. Jestliže nenastane problém, měl by podepsat pětiletý kontrakt.

