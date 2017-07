Premier League - John Terry využije působení v Aston Ville i pro pozorování manažerské práce. Sní o trénování Chelsea

© dailystar.co.uk - John Terry

1 Líbilo se

Dnes 15:27 - John Terry odpouštěl Chelsea s těžkým srdcem. Kvůli týmu, ve kterém strávil dvaadvacet let dokonce nepodepsal smlouvu s žádným týmem Premier League, ale odešel do Aston Villy, která hraje Championship. Terry věří, že jednoho dne se do Chelsea vrátí. Jako manažer.

John Terry přišel do Aston Villy jako hráč, manažer Steve Bruce ale přiznal, že se pro Aston Villu rozhodl i díky možnosti sledovat Bruce při práci a přijímat jeho rady. Sám John Terry přiznal, že po skončení hráčské kariéry se chce vrhnout na manažerskou dráhu.

Na otázku týkající se budoucí manažerské pozice v Chelsea Terry odpověděl: „Ano, to je můj cíl. S Lampsem [Frankem Lampardem] o tom často mluvíme.“

„Jsou mé sny příliš veliké? Nemyslím si, že sny mohou být nedosažitelně veliké. Jsou to sny a já vždy dělal všechno pro to, abych byl nejlepší. V budoucnu na sobě chci pracovat tak, abych byl nejlepším manažerem pro Chelsea,“ přiznal John Terry.

„Být manažerem Chelsea by bylo neuvěřitelné a zároveň si uvědomuji, že se nemůžu stát trenérem Chelsea bez předešlých manažerských zkušeností. Nejprve se musím naučit spoustu věcí, třeba v mládežnických akademiích, jako to dělá Stevie [Steven Gerrard].”

„Pro začínajícího manažera není jednoduché sehnat práci. Vidím to na bývalých hráčích mé generace, kteří nemají takové nabídky, jaké by si oni sami představovali. Proto je dobré začínat u mládeže. Nebýt zprvu tak na očích, nasbírat zkušenosti, udělat chyby a poučit se z nich,“ řekl šestatřicetiletý fotbalista.

Bývalý kapitán Chelsea a anglické reprezentace neočekává od působení v Aston Ville speciální privilegia. „Vůdcovství mi bylo dáno jako jedna z mých největších fotbalových vlastností, kterou dokáži uplatnit s kapitánskou páskou i bez ní. James Chester byl v uplynulé sezoně výborným kapitánem. Rozhodnutí bude na Stevovi, já přišel hlavně hrát fotbal,“ netrvá na Terry na roli kapitána Aston Villy.

Manažer Steve Bruce byl dotázán na to, jak moc bude Terryho vytěžovat. „Pokud bude v kondici a zdravý, tak bude jistě platným hráčem, ve fotbale ale nemůžete nic slibovat dopředu. Léta byl vynikajícím hráčem a jeho zkušenosti nám mohou jedině pomoci v postupu zpět do Premier League,“ řekl Steve Bruce.

Ondřej Pražák / skysports.com