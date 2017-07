Premier League - Joe Hart možná znovu odejde na hostování. Tentokrát do Newcastlu

© eurosport.com - Joe Hart

Včera 20:24 - Newcastle potřebuje pro příští sezonu dostatečně silný kádr, aby se neopakoval sestup z předminulé sezony. Manchester City už druhé léto po sobě přivedl nového gólmana, a proto začíná mít na této pozici přetlak. Oba kluby by si vzájemně mohly vyjít vstříc, a to formou hostování gólmana Joea Harta.

Loni si Pep Guardiola do nového působiště přivedl barcelonského gólmana Claudia Brava. Dosavadní jednička Manchesteru City - Joe Hart - musel na hostování do italského Turína. Ani jeden z těchto gólmanů příliš povedenou sezonu nezažil a Hartův návrat z hostování je o to trpčejší, že Guardiola již stihl angažovat dalšího gólmana - za 34 milionů liber přivedl z Benfiky Lisabon třiadvacetiletého Edersona.

Hartovi tak v Manchesteru ještě vzrostla konkurence a jeho další hostování je více než pravděpodobné. O třicetiletého gólmana, který za Manchester City odchytal v Premier League 302 zápasy, ve kterých inkasoval 303 góly a 119krát udržel čisté konto, se již dříve zajímal West Ham. Do hry se nyní vložil i Rafa Benítez, který pro svůj Newcastle hledá prověřeného gólmana. Benítez usiloval o Pepeho Reinu z Neapole, kterého zná z dřívějšího společného působení v Liverpoolu, i o Willyho Caballera, rovněž gólmana Manchesteru City. Toho už ale zadarmo ulovila Chelsea.

Manchester City nebude chtít vydržovat tři kvalitní gólmany i kvůli jejich mzdě. Je tedy pravděpodobně, že Hart kvůli odlehčení platového rozpočtu zamíří na další hostování.

Ondřej Pražák / skysports.com