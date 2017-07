Premier League - Chicharito by se mohl vrátit do Premier League. Zajímá se o něj West Ham

© bundesliga.com - Javier Hernández

Dnes 19:32 - West Ham chce do nadcházející sezony vstoupit s novým útočníkem. Hammers se dříve zajímali o Oliviera Girouda z Arsenalu, ten by se ale mohl vrátit zpět do Francie, a to i jako součást přestupu Alexandre Lacazetteho. Jako alternativu si West Ham vyhlédl někdejšího útočníka Manchesteru United - Javiera Hernándeze.

Uplynulá sezona nebyla pro devětadvacetiletého Chicharita tak úspěšná, jako ta předminulá, kdy ve čtyřiceti třech zápasech nastřílel v dresu Bayeru Leverkusen 26 gólů. Přesto se v šestatřiceti utkáních trefil 13krát. V květnu se navíc stal historický nejlepším střelcem Mexika, za které vstřelil už svůj 47. gól.

Jeho angažováním by tak West Ham získal gólového útočníka, který má zkušenosti s Premier League i velkými týmy - před působením v Leverkusenu hrál v Manchesteru United a rok v Realu Madrid. Hernández je pro West Ham lákavým zbožím i co se týče ceny. V jeho smlouvě totiž figuruje klauzule, díky které jej může jakýkoliv tým získat za, na dnešní poměry více než přijatelných, 13 milionů liber.

West Ham v předchozích týdnech usiloval o zmíněného Girouda, ale i o Kelechi Iheancha z Manchesteru City, Michyho Batshuayie z Chelse či Anthonyho Modesteho z FC Köln.

Ondřej Pražák / skysports.com